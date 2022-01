Plus de 32 000 cas actifs en Alberta avec un taux de positivité dans les 30 %

L’Alberta recense 34 276 cas actifs de COVID-19 et un taux de positivité d’environ 30 % dans les derniers jours.

La province a également présenté les données entourant la COVID-19 pour la période du 29 décembre au 3 janvier.

Le bilan du 29 décembre au 3 janvier Le bilan du 29 décembre au 3 janvier Date Nouvelles infections Tests de dépistage effectués 29 décembre 4172 13 257 30 décembre 4614 13 385 31 décembre 4570 12 753 1er janvier 3323 9452 2 janvier 2059 7081 3 janvier 3013 8232

Le premier ministre de la province, Jason Kenney, a averti que le nombre total de cas actifs est probablement supérieur à ce qu'ils ont de confirmé en raison de la haute transmissibilité du variant omicron.

Jason Kenney a profité de la conférence de presse de mardi pour interpeller Ottawa à prendre des mesures immédiates pour approuver l’utilisation de l’antiviral de Pfizer, Paxlovid. Ce médicament traite les cas légers ou modérés de COVID-19.

En situation d’urgence, nous avons besoin de tous les outils disponibles , a-t-il déclaré.

Haute transmissibilité

La médecin hygiéniste en chef de la province, Deena Hinshaw, précise que le taux de positivités des tests avoisinent les 28 % à 36 %, soit le taux le plus élevé jamais enregistré depuis le début de la pandémie.

En d'autres mots, un test sur trois est positif , a ajouté Deena Hinhsaw. Si vous ne vous sentez pas bien, c’est probablement dû à Omicron.

Dans la province, 461 personnes sont hospitalisées en raison de la COVID-19. De celles-ci, 61 sont aux soins intensifs. C’est le nombre le plus bas qu’on a vu [aux soins intensifs] depuis le mois d’août , a souligné Jason Kenney.

Le premier ministre a également rappelé aux Albertains de suivre les mesures de la santé publique pour endiguer la vague Omicron dans la province. Soulignons l’importance de suivre les restrictions rigoureuses déjà en place en Alberta [avec] quatre millions d’Albertains [...] volontaires pour réduire leur contact [de moitié] pour retarder l'épanouissement d’Omicron.

Il a aussi rappelé son désir de voir les jeunes de la province retourner en classe d’ici 10 janvier

12 décès supplémentaires

D'autre part, la Dre Deena Hinshaw signale 12 décès supplémentaires, dont celui d’un enfant âgé entre 5 et 9 ans. L’enfant avait des conditions médicales existantes et complexes, nuance-t-elle.

En tout, depuis le début de la pandémie, 3322 personnes ont perdu la vie en raison de la maladie.

Jusqu’à maintenant, 89,4 % des Albertains de 12 ans et plus admissibles au vaccin ont reçu une dose et 85,3 % d’entre eux sont complètement vaccinés.