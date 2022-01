De nouvelles mesures sanitaires dans les garderies néo-brunswickoises

Même si les écoles du Nouveau-Brunswick passeront au mode virtuel en janvier , les garderies demeurent pour leur part bel et bien ouvertes. De nouvelles mesures entrent toutefois en vigueur pour tenter de limiter la propagation du variant Omicron.

Le plan initial pour l’hiver annoncé en décembre par le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance a créé beaucoup de mécontentement dans le milieu.

Deux mesures étaient particulièrement controversées : le retour du port du masque en tout temps pour les enfants âgés d'au moins 2 ans et l’exclusion de la garderie de tout enfant ayant un seul symptôme.

Pour calmer la grogne, le ministre de l’Éducation de la province, Dominic Cardy, a informé lundi les garderies et les parents de son nouveau plan aux mesures révisées.

Vous avez été nombreux à nous écrire, à moi et au ministère, pour nous faire part de vos préoccupations , peut-on lire dans une lettre portant sa signature. Vos préoccupations ont été prises en considération au moment où les décisions ont été prises et réévaluées.

Le ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance Dominic Cardy. Photo : Radio-Canada

On demande maintenant aux enfants de passer un test rapide s’il y a apparition ou aggravation d’un symptôme. Si le test se révèle négatif, l’enfant peut retourner à la garderie.

En raison du variant Omicron et de la hausse du nombre de cas de COVID-19 dans la province, le port du masque reste en vigueur en tout temps, mais n'est pas requis pour les enfants à l’extérieur si la distance physique est possible entre les groupes.

Vague d’incompréhension

De l’incompréhension demeure dans le milieu de la petite enfance parce que les écoles ferment, mais non les garderies.

J’essaie de comprendre. J’essaie de voir la situation positivement. J’essaie de me dire que c’est parce que les garderies, ce sont de plus petits groupes, mais, c’est comme si on apportait un problème vers un autre établissement , affirme la directrice d’une garderie néo-brunswickoise, Nadia Boudreau.

Nadia Boudreau, propriétaire d'une garderie. Photo : Radio-Canada

Cette dernière se veut toutefois rassurante sur le port du masque par les bambins dans son établissement.

Ça va super bien. Moi, mes enfants sont super vaillants avec ça , dit-elle. C’est sûr que ce n’est pas le fun, mais comme j’ai dit aux parents, c’est un apprentissage, c’est notre nouvelle réalité.

Néanmoins, l’inquiétude demeure chez certains propriétaires devant la possibilité de la transmission du variant dans le milieu, en particulier dans les établissements qui accueillent beaucoup d’enfants.

En attendant le retour en classe dans les écoles, Dominic Cardy demande aux garderies éducatives de s’assurer que les enfants aient du temps pendant la journée pour lire ou faire des travaux de façon autonome.

Avec les renseignements de Sarah Déry