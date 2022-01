Party à bord d’un avion de Sunwing : le ministre des Transports demande une enquête

Des vidéos du vol du 30 décembre partagées sur les réseaux sociaux semblent montrer des passagers ne portant pas de masques, sans distanciation physique, dansant dans l'allée et sur les sièges. Dans une vidéo, des passagers semblent se passer une grande bouteille de vodka.

Selon certains médias, l'avion avait été affrété et certains des passagers étaient des influenceurs et des membres de la distribution d'émissions de télé-réalité québécoises Occupation double et L'île de l'amour.

Le ministre Alghabra a rappelé sur Twitter que les risques de transmission de la COVID-19 doivent être pris au sérieux. Rappelons que le 15 décembre dernier, le gouvernement du Canada a officiellement recommandé aux Canadiens d'éviter tout séjour non essentiel à l'étranger, en raison de forte hausse des cas de COVID-19.

Rena Kisfalvi, présidente de la section locale du Syndicat canadien de la fonction publique, qui représente un millier d'agents de bord de Sunwing, a également qualifié ces comportements d'inacceptables. Ce genre de comportement met le personnel de l'avion à risque , dit-elle, en demandant au gouvernement fédéral et aux compagnies aériennes d'agir rapidement.

Les passagers qui ne se conforment pas aux règles, seront-ils accusés? Se verront-ils refuser l'embarquement à l'avenir? Seront-ils placés sur une liste d'interdiction de vol? Peut-être que le gouvernement doit prendre ce type de mesure pour envoyer un message clair aux voyageurs , dit Mme Kisfalvi.

Sunwing Airlines n'a pas répondu à une demande de commentaire mardi après-midi. Mais la compagnie a annulé le vol de retour du groupe vers Montréal prévu pour le 5 janvier en raison de l'enquête et en raison du refus du groupe d'accepter toutes les conditions sanitaires de transport.

Sur Instagram, le 111 Private Club s'est attribué le mérite du vol, décrivant le voyage du Nouvel An tout compris au Mexique qu'il a organisé comme le meilleur événement de l'année . Il a publié une capture d'écran d'un article de journal au sujet du voll avec la légende nous avons fait l'actualité .

James William Awad, qui exploite le 111 Private Club, n'a pas répondu à une demande de commentaire envoyée via Facebook. Un message envoyé sur le compte du 111 Private Club est également demeuré sans réponse.