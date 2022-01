Une année de croissance personnelle pour l’artiste acadien Joey Robin Haché

L’auteur-compositeur-interprète de la région Chaleur au Nouveau-Brunswick se confie sur son diagnostic récent d’un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) et ses projets en chantier.

Mes projets sont encore là, mais je suis capable de les finir et d’aller un en arrière de l’autre et de vraiment mieux canaliser mes forces , explique-t-il.

Joey Robin Haché est demeuré résilient malgré les annulations et les reprogrammations de spectacles causées par la pandémie.

Il a profité de ces temps plus calmes pour entamer différents projets d’ambiance sonore et pour développer un personnage qu’il a nommé Cousin Joe, qui reflète la réalité du nord de la province avec sa musique folk, country et punk.

Les hauts et les bas des dernières années lui ont aussi révélé qu’il souffrait de TDAH dont il a reçu le diagnostic il y a quelques mois.

[Ce diagnostic] a vraiment éclairci sur beaucoup de problèmes, sur beaucoup de murs que je frappais au cours des dernières années sur la concentration, l’attention et toutes ces choses-là , précise-t-il.

Grâce à son entourage et au personnel de la santé, il a réussi à obtenir l’aide médicale nécessaire pour apprendre à vivre avec son TDAH.

Peinture de Joey Robin Haché: Passer tout droite, tourner, se perdre Photo : Gracieuseté - Joey Robin Haché

Son diagnostic l’a encouragé à se remettre à la peinture, le domaine dans lequel il a obtenu son baccalauréat à l’Université de Moncton.

Pendant 10 ans, je n’ai pas touché de pinceau et je n’avais aucune idée sur quoi me concentrer comme sujet , a-t-il expliqué.

Il compte s’inspirer d’artistes qu’il apprécie comme Mario Cyr, Roméo Savoie, Lionel Cormier ou encore Antoni Tàpies et Jean-Paul Riopelle pour créer des toiles abstraites.

« Ça va être un genre de sideline artistique, ça va me permettre d’enrichir aussi mes autres concentrations comme la musique », a-t-il ajouté.

En plus de ses nombreux projets en chantier, Joey Robin Haché compte offrir des spectacles au Nouveau-Brunswick si les mesures sanitaires le permettent.

Il travaille aussi sur un nouvel album qui sera réalisé par l’artiste belge Gil Mortio et dont le lancement est prévu d’ici la fin 2022.