Le Norvégien pourrait aussi avoir sa chenillette électrique MTT

La chenillette électrique permettrait aux employés de damer les pistes de vélo d'hiver. Quelques détails restent à finaliser, mais les sportifs pourraient voir l'engin en action dès cette année.

Le directeur général du Norvégien, Geoffrey Isaac, se dit heureux de s'associer avec une entreprise locale tout en favorisant le développement durable.

On est à la vérification, mais on est très intéressés par le produit, d’autant plus que c’est un produit local. Donc, c’est d’autant plus facile pour nous de, si jamais il y a quoi que ce soit, de retravailler avec la personne pour être capable de l’améliorer et de travailler conjointement. C’est très intéressant , a-t-il exprimé.

Le Centre de vélo de montagne Le Panoramique possède aussi cet équipement.

Le MTT est l'invention de l'homme d'affaires saguenéen Yvon Martel qui travaille pour le commercialiser depuis environ 10 ans.

Il s'agit d'un genre de traîneau autotracté qui est mû par une chenille, un peu à l'image d'une motoneige. Le moteur est cependant électrique.

Selon des informations de Philippe L'Heureux