La renommée du parc régional du Mont Saint-Joseph ne cesse de grandir

En 2021, le parc compte 25 163 visites uniques contre 23 356 en 2020, soit une croissance d’environ 8 %.

Le nouveau directeur général, Olivier Côté Vaillancourt, explique cette augmentation entre autres par un achalandage touristique davantage affirmé en juin, puisque le nombre de visiteurs a doublé pendant cette période par rapport aux années précédentes. Le mois d’octobre a aussi connu une bonne fréquentation.

« On remarque que les gens arrivaient mieux préparés, mieux informés et restaient plus longtemps. »