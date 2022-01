Patricia Lortie expose dans la capitale mondiale des dinosaures

Les oeuvres de cette exposition sont faites de carton recyclé. Je suis allée carrément dans les bacs de recyclage des entreprises de mon quartier , explique Patricia Lortie, en ajoutant que la plus petite fait près de 2 mètres, et la plus grande près de 3 mètres, ce qui donne vraiment l'impression d'être dans la forêt.

L'artiste a eu l'occasion d'exposer ses créations une première fois dans le cadre de l'exposition Présence des femmes, au Centre d'arts visuels de l'Alberta l'été dernier.

Patricia Lortie dit que les visiteurs ont souvent tendance à vouloir toucher ses créatures. C’est comme un réflexe. Il y a toute une dimension qui s’est ajoutée dans ce projet-là. Oui, en faisant le travail, mais aussi en ayant de belles surprises comme ça , précise-t-elle.

L'artiste encourage d'ailleurs les visiteurs à toucher ses créations. Je crois que c’est une partie importante de l'expérience. Ils doivent simplement le faire avec douceur , souligne-t-elle.

L’art et la nature

Les oeuvres ont été exposées pour la première fois au Centre d'arts visuels de l'Alberta l'été dernier. Photo : Patricia Lortie

C’est en plein cœur de la pandémie mondiale de COVID-19 que le travail de conception a commencé pour la Franco-Albertaine. Avec tout ce qui se passait, il y avait une question pour moi au niveau de notre rôle ou de notre position dans notre communauté , dit-elle.

L'artiste a alors décidé de se concentrer sur un univers où les personnages ne peuvent pas être retirés de leur environnement afin d'exploiter sa créativité.

« C’est un cheminement personnel autant qu’artistique. » — Une citation de Patricia Lortie

La métaphore visuelle qui l’a particulièrement touchée a été la forêt. Pour elle, les organes souterrains ne sont pas des individus séparés de celle-ci.

Comme je me basais sur le thème de la forêt, je ne voulais pas utiliser des matériaux qui étaient comme un non-sens. Je voulais plutôt aller vers quelque chose de doux sur l’impact environnemental. Alors le carton a été mon choix , raconte Patricia Lortie.

La Vague met en lumière une série de corps humains qui donnent l’impression qu’on bouge ensemble. Photo : Patricia Lortie

Patricia Lortie, qui nourrit sa démarche artistique par des promenades dans la nature, expose à la galerie d’art Western GM, de Drumheller, jusqu’au 31 janvier.