Le 6 janvier 2021, le Capitole était pris d'assaut par des hordes de partisans de Donald Trump refusant d'accepter sa défaite face au démocrate Joe Biden. Depuis, pour ceux qui ne suivent pas trop la politique américaine, particulièrement à l’extérieur des États-Unis, l’impression est qu’on ne parle plus beaucoup de lui. Et pourtant...

Privé de réseaux sociaux depuis belle lurette, l’ex-président républicain manque de tribunes pour véhiculer ses messages qui, le plus souvent, portent encore et toujours sur l’élection qui lui aurait été volée. Une théorie fantaisiste pourtant démontée pièce par pièce maintes et maintes fois depuis un an.

Aujourd’hui, Trump apparaît de temps à autre sur des réseaux de télévision qui lui sont aveuglément favorables et où ses thèses conspirationnistes du Big Lie (Le grand mensonge) sont amplifiées. Que ce soit par l’entremise de OANN, Newsmax et dans une moindre mesure Fox News, il parvient à rejoindre sa base militante.

Pour le reste, c’est plutôt discret… À moins d’être abonné à sa chaîne de courriels qu’il distribue parfois, certains jours, par dizaines. Des courriels de mobilisation incitant ses partisans à lui fournir de l'argent, ce fameux nerf de la guerre, pour qu’il sauve l’Amérique .

Un des nombreux courriels envoyés par l'équipe de Donald Trump pour amasser de fonds en provenance de ses partisans. Photo : Capture d'écran

Voici un aperçu des messages qu'il leur envoie (les majuscules sont de l’ancien président) : Joe Biden et la gauche radicale font des heures supplémentaires pour essayer d'ANNULER tout ce que j'ai accompli au nom du peuple américain... Nous avons une DATE LIMITE MAJEURE DE FIN DE MOIS POUR LA LEVÉE DE FONDS qui approche et je compte vraiment sur VOUS, l'Ami. Les fake news ne peuvent pas supporter le fait que tant de gens dans notre pays connaissent la vérité, que les élections de 2020 ont été truquées et volées .

Une machine à amasser de l'argent

N’importe quel candidat, déclaré ou non, a besoin d’argent pour se bâtir un fonds en vue d'une possible campagne. Aussi, rien de très unique ici. Mais là où la campagne de Trump diffère des autres, c’est dans l’insistance avec laquelle il veut convaincre ses ouailles de lui donner de l'argent.

Donald Trump Jr utilise la liste d'abonnés de son père pour envoyer des demandes de financement aux partisans de l'ancien président. Photo : Capture d'écran

Donald Trump Junior n’est d'ailleurs pas en reste et relance tous ceux qui sont sur la liste d’abonnés de son père (là aussi, les majuscules sont de lui) : Mon père veut vous inviter personnellement à son PROCHAIN ​​rassemblement. Je lui ai dit que vous avez été un vrai GUERRIER - alors il veut vous donner des BILLETS VIP pour son rassemblement.

Résultat? Avec sa campagne de marketing agressive, l’ex-président a réussi à amasser plus de 105 millions de dollars en quelques mois seulement. Un trésor de guerre collecté de façon légale et totalement consensuelle parmi ses partisans entièrement dévoués.

En plus, et c'est là le grand avantage que Donald Trump peut en tirer, tant qu'il ne se déclare pas candidat à l’investiture républicaine pour la présidence, il peut en faire ce qu'il veut, sans avoir à rendre des comptes.

Rien pour les insurgés du Capitole

Donald Trump ne cesse d’encenser ceux qui ont saccagé en son nom le Capitole le 6 janvier 2021, dans l’espoir insensé que ses prétentions à la victoire, pourtant infirmées par les résultats officiels, soient érigées en vérité absolue.

Seulement, combien d'argent a-t-il dépensé pour aider ses quelques 700 partisans qui ont été poursuivis pour leur participation à l'émeute – qui n’était rien d’autre qu’une tentative de coup d’État pour empêcher la certification des résultats de l’élection? Zéro dollar.

Les partisans survoltés après un discours de Donald Trump le 6 janvier 2021 ont investi le Capitole de Washington. Photo : afp via getty images / SAUL LOEB

Selon la Commission électorale fédérale, Trump aurait plutôt dépensé des millions de dollars pour collecter encore plus d'argent, mais aussi dépensé plus d'un million en frais juridiques et des centaines de milliers de dollars en personnel pour maintenir sa visibilité avec des communiqués de presse et des rassemblements politiques.

Sans oublier l'argent investi dans ses propres entreprises...

Démocratie en danger

Mais le plus inquiétant est ce festival de messages d’appui que Donald Trump envoie à des candidats républicains se présentant comme de bons disciples et qui ne font pas plus que lui grand cas des acquis de la démocratie.

Le but clairement avoué de la démarche est de faire élire des candidats qui feront tout pour favoriser, entre autres, des réformes du droit de vote afin d’empêcher des électeurs – forcément démocrates – d’avoir accès aux bureaux de scrutin mais aussi – et c’est là le plus inquiétant – qui feront en sorte de mettre entre les bonnes mains l'authentification des résultats électoraux.

Inutile de dire que dans le cas de résultats défavorables aux républicains, ils seraient renversés.

Les partisans de Donald Trump à l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Photo : afp via getty images / ALEX EDELMAN

D’ailleurs, pour quiconque souhaite obtenir son soutien, Donald Trump, qui contrôle encore la majorité du Parti républicain, a clairement indiqué que nier les résultats de l'élection présidentielle de 2020 – et donc souscrire au Big Lie – était un prérequis.

Un vent de banalisation

Trump est le premier président en 232 ans d'histoire américaine à avoir refusé de céder pacifiquement le pouvoir à son successeur. Son incitation à l’émeute pour décertifier les résultats qui confirmaient la victoire de Joe Biden fait toujours l’objet d’une commission d’enquête.

Et ses prétentions à la victoire ont toujours un large appui au sein de son parti. Un récent sondage de l'Université du Massachusetts Amherst a révélé que 71 % des républicains ne croient pas que Biden a été légitimement élu président en novembre 2020. Seuls 6 % d’entre eux ont déclaré que Biden était sans équivoque le vainqueur. Et environ 80 % des républicains ont qualifié l'attaque du 6 janvier de manifestation .

Un autre sondage du Washington Post-University of Maryland a par ailleurs démontré que 34 % des Américains sont d’avis qu'une action violente contre le gouvernement est parfois justifiée.

Autant de données qui font froid dans le dos et témoignent de la fragilisation du système politique américain, mais qui confirment aussi la banalisation de ce qui est arrivé le 6 janvier 2021.

Tant qu'il ne se déclare pas candidat à la présidence, Donald Trump peut lever de l'argent sans avoir de comptes à rendre quant à l'utilisation des fonds. Photo : Getty Images / Elsa

Un coup d’État? Qui aurait pensé qu'il entendrait un jour parler de ça aux États-Unis? Encore que pour les partisans de Trump, le 6 janvier 2021, ce n'était pas si grave. Certains d'entre eux y voient d'ailleurs plutôt un coup monté par les antifas, Black Lives Matter, le FBI ou encore d'autres agences gouvernementales afin de discréditer le mouvement prodémocratie de Trump.

Les trumpiens préparent leur revanche

Un autre signe que le système politique américain risque à nouveau d'être mis à rude épreuve? Selon un sondage publié cette semaine par Axios-Momentive, 57 % des sondés pensent qu'une autre attaque comme celle du 6 janvier pourrait se reproduire d'ici quelques années. Bref, l'idée fait son chemin.

Face à une Maison-Blanche démocrate, empêtrée dans des projets de loi qu’elle n’arrive pas à faire adopter par le Congrès – et, disons, plutôt amorphe face aux attaques trumpiennes contre le processus démocratique – les républicains préparent leur revanche sous la bannière de la trumposphère .

Elle le fait notamment en redécoupant les cartes électorales des États à son avantage (le fameux gerrymandering ) en vue des élections de mi-mandat, afin de s’assurer de victoires éclatantes dans des États vitaux comme la Georgie, l'Arizona, le Texas, l'Ohio et la Floride.

Bref, la nation américaine semble en bien piteux état.

Les troupes de Donald Trump voient 2024 comme une revanche sur l'élection de 2020 dont ils n'ont pas accepté la défaite. Photo : Getty Images / Scott Olson

Donald Trump comptait faire une conférence de presse depuis son repaire floridien de Mar-a-Lago, un an jour pour jour après les événements du 6 janvier, mais a finalement annulé l'événement afin de privilégier comme tribune pour ce sujet son rassemblement du 15 janvier en Arizona.

Une autre occasion de faire mousser sa campagne de financement et de tester la mobilisation de ses troupes pour le prochain coup d’éclat d’ici 2024.

Un coup d’État, quel coup d’État? Circulez, y’a rien à voir…