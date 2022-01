La reprise des cours à distance est un casse-tête pour plusieurs parents

D’ailleurs, une conférence de presse à ce sujet aura lieu mercredi à 13 h. Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, précisera les détails des mesures d'enseignement à distance pour le réseau scolaire. Il sera accompagné du directeur national de la santé publique, Horacio Arruda.

La reprise se fera jeudi pour les centre de services scolaire CSS De La Jonquière, du Lac-Saint-Jean et du Pays-des-Bleuets, mais vendredi pour celui des Rives-du-Saguenay.

Au primaire, on parle de certaines périodes en ligne avec les enseignants et du travail à faire de manière autonome également. Puis au secondaire, on parle vraiment de respecter l'horaire habituel, le calendrier de cours, en ligne totalement comme ils l'ont déjà vécu en enseignement à distance au secondaire , a expliqué Claudie Fortin, conseillère en communications au centre de services scolaire CSS des Rives-du-Saguenay.

La conseillère en communication du Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay, Claudie Fortin. Photo : Radio-Canada

Comme ce n'est pas une première, elle s'attend à ce que les choses se passent rondement. Du soutien est offert aux enseignants et le centre de services s'assure que les élèves aient tout le nécessaire pour apprendre.

Si le parent est en télétravail également puis qu’il a besoin de son équipement informatique, bien il faut s'assurer que l'enfant a son équipement dédié, alors c'est dans ce sens-là qu'on a sondé les parents et puis en fonction des réponses qui ont été transmises avant les Fêtes, la distribution va avoir lieu cette semaine pour que tout le monde soit prêt avec son équipement à partir de lundi , a-t-elle précisé.

Des services de garde exceptionnels seront mis en place. Les enfants des travailleurs essentiels y seront priorisés jusqu'au retour en classe.

Pas facile pour plusieurs familles

Cette situation a de quoi causer bien des maux de tête aux parents.

C’est le cas d’Alexandra Girard, une mère de famille avec trois enfants à la maison. Son conjoint travaille à l'extérieur et il sera absent pour deux semaines à compter de jeudi. Il faudra donc qu'elle télétravaille tout en s'occupant des jumelles, Ève et Chloé, et de leur petite soeur, Sofia.

On va envoyer la petite de trois ans au Centre de la petite enfance CPE parce que ça fait beaucoup de monde à gérer toute seule à la maison , a d’abord lancé la mère de famille.

La fin des vacances approche donc pour les jumelles de six ans. Mais c'est un retour en classe virtuel qui les attend.

Ça va être la première fois qu'on va faire de l'école à la maison en première année , a commencé Chloé.

On va aller porter Sofia, après on va s'installer puis on va rencontrer nos professeurs sur Teams , a poursuivi Ève.

Quant à Alexandra, elle a bien hâte de voir à quoi ressemblera l’enseignement.

On ne sait pas encore du tout de quoi va avoir l'air l'apprentissage. [...] Là, par contre, la commission scolaire nous a prêté des ordinateurs qu'on est allé chercher ce matin, donc aujourd'hui, demain, elles vont se familiariser avec ça aussi , a-t-elle conclu.

D'après un reportage de Mireille Chayer