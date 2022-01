Après 33 parties, les Oilers présentent un dossier de 18-13-2 et se retrouvent maintenant au quatrième rang de la division Pacifique.

La saison dernière, après un début de campagne difficile où elle n’avait remporté que 4 de ses 10 premières parties (4-6-0) l’équipe présentait, après 33 matchs, un dossier de 20-13-0.

Comment expliquer ce changement de situation? Existe-t-il une ou des solutions pour remettre l’équipe sur les rails?

Le problème? Les gardiens de but

La position de gardien de but est souvent identifiée comme étant le point faible des Oilers.

Les gardiens des Oilers sont une partie importante des récents défis de l'équipe. Photo : Getty Images / CODIE MCLACHLAN

La formation d’Edmonton se retrouve au 22e rang parmi les 32 équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) au chapitre de la moyenne de buts alloués par match avec 3,21 et au 21e rang pour le pourcentage d’efficacité à ,901.

Mike Smith, qui devrait être le gardien numéro un de l’équipe, est celui qui présente les pires statistiques même s’il n’a disputé que cinq rencontres.

Gardiens des Oilers cette saison Gardiens des Oilers cette saison Gardiens PJ Fiche Moy. % Stuart Skinner 10 4-5-0 2,70 ,916 Mikko Koskinen 20 12-7-1 3,19 ,900 Mike Smith 5 2-1-1 3,91 ,897

Smith a été blessé lors du troisième match de la saison et a raté les 26 affrontements suivants. Il est revenu pour deux rencontres et s’est à nouveau blessé.

Le gardien Mikko Koskinen. Photo : USA Today Sport

Mikko Koskinen joue cette saison de la façon dont il joue depuis son arrivée à Edmonton. Il joue assez bien pour remporter des matchs, mais accorde généralement un ou deux mauvais buts lors de chacune de ses sorties, et souvent en début de rencontre.

L’entraîneur-chef des Oilers Dave Tippett ne s’est d’ailleurs pas gêné pour le montrer du doigt après la défaite de lundi face aux Rangers.

Quant à Stuart Skinner, il a impressionné, car nombreux étaient ceux qui ne le croyaient pas prêt pour la LNH. Il a perdu plus de matchs qu’il en a remporté, mais a très bien joué lors de certaines de ces défaites.

Dans la Ligue américaine, il présente une fiche de 3-0-2, avec une moyenne de 2,35 et un pourcentage d’efficacité de ,921.

La solution

Il est clair que les Oilers ont besoin de renfort devant le filet. L’équipe joue nerveusement devant Koskinen et il est devenu difficile de se fier à Mike Smith.

En attendant le retour de Smith, l’équipe devrait faire confiance à Skinner. Il ne peut faire pire que Koskinen. Cela permettra aussi aux Oilers d’évaluer si le jeune gardien peut jouer un rôle important au cours des prochaines saisons.

Le directeur général Ken Holland doit aussi rapidement faire l’acquisition d’un gardien. Non seulement cela aiderait l’équipe de façon immédiate à une position de faiblesse, mais cela passerait aussi le message aux joueurs que la direction croit aux chances de l’équipe de gagner dès cette année.

Les options

Carey Price

Le gardien du Canadien n’a pas encore joué cette saison. Il commande un salaire annuel de 10,5 M$ et son contrat est valide pour trois autres saisons après celle-ci.

Carey Price Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

Un gardien de la trempe de Price aiderait rapidement les Oilers et leur permettrait d’aspirer aux grands honneurs, mais pour que les Oilers puissent faire son acquisition, il faudrait que les Canadiens acceptent de payer une grande partie de son salaire. Edmonton n’a pas de place au sein de sa masse salariale pour accueillir une telle dépense.

Price a aussi une clause de non-mouvement, ce qui signifie qu’il peut décider s’il accepte ou non d’être échangé à une formation.

Marc-André Fleury

Le gardien des Blackhawks écoule la dernière saison d’un contrat de 7 M$. Pour faire son acquisition, les Oilers devraient envoyer un ou deux gros contrats en retour, à moins que Chicago accepte de payer une partie du salaire du gardien jusqu’à la fin de la saison, ce qu’ils ont refusé de faire avec Duncan Keith, qui est passé des Hawks aux Oilers durant la saison morte.

Marc-André Fleury Photo : Getty Images / Gregory Shamus

Fleury peut donner une liste de 10 équipes où il refuse d’être échangé, mais s’il croit aux chances des Oilers de remporter la Coupe Stanley, il pourrait accepter d’être envoyé à Edmonton.

Des gardiens considérés comme étant les deuxièmes cerbères de leur organisation pourraient représenter une amélioration devant la cage des Oilers.

Gardiens qui pourraient aider les Oilers Gardiens qui pourraient aider les Oilers Gardiens Équipes Fiche Moy. % Antti Raanta CAR 5-2-1 2,35 ,908 Alexandar Georgiev NYR 6-3-2 2,72 ,908 Vitek Vanecek WAS 6-4-5 2,51 ,910 Jaroslav Halak VAN 1-4-2 2,59 ,915 Semyon Varlamov NYI 2-5-1 2,77 ,910 Jake Allen MTL 5-15-2 3,10 ,903

Le prix que les Oilers devraient payer pour l’un de ces gardiens varie selon leur âge, leur salaire et la durée de leur contrat.

Pour le repêchage de 2022, les Oilers n’ont pas de choix de deuxième tour (envoyé aux Devils en retour de Dmitry Kulikov) et de troisième tour (envoyé aux Blackhawks dans la transaction impliquant Duncan Keith), ce qui pourrait les forcer à sacrifier leur choix de premier tour ou un espoir tel que Xavier Bourgault ou Philip Broberg.

Le problème? L’entraîneur-chef Dave Tippett

L'entraîneur-chef des Oilers Dave Tippett doit suivre le protocole de la COVID-19 de la LNH. Photo : Getty Images / Grant Halverson

Selon plusieurs supporteurs des Oilers, le problème de l’équipe se situe derrière le banc.

Difficile de dire si Tippett a perdu le respect de ses joueurs, mais la réalité est que bien souvent c’est l’entraîneur qui est le premier à payer pour les déboires d’une équipe.

Depuis le départ de Craig McTavish à l’issue de la saison 2008-2009, huit entraîneurs se sont succédé derrière le banc des Oilers seulement deux, Todd McLellan et Dave Tippett présentent des dossiers positifs.

Les entraîneurs des Oilers depuis la saison 2009-2010 Les entraîneurs des Oilers depuis la saison 2009-2010 Entraîneurs Matchs derrière le banc Fiche Pat Quinn 82 27-47-8 Tom Renney 164 57-85-22 Ralph Krueger 48 19-22-7 Dallas Eakins 113 36-63-14 Todd Nelson 51 17-25-9 Todd McLellan 266 123-119-24 Ken Hitchock 62 26-28-8 Dave Tippett 160 90-57-13

Depuis son arrivée avec les Oilers, Dave Tippett n’a jamais raté les séries éliminatoires, mais n’a pas réussi non plus à mener l’équipe au-delà du premier tour.

Un changement d’entraîneur peut parfois être bénéfique, comme ça a été le cas avec les Canucks cette saison.

L’équipe n’avait remporté que 3 de ses 13 derniers matchs (3-9-1) avant de congédier Travis Green et a par la suite gagné sept matchs consécutifs sous la gouverne de Bruce Boudreau.

La solution

Force est d’admettre que le message envoyé par Dave Tippett ne semble plus être entendu. Il n’est sûrement pas le seul responsable des déboires de l’équipe, mais semble de plus en plus faire partie du problème.

Un changement d’entraîneur pourrait amener une étincelle, mais cela ne va pas améliorer la performance des gardiens ni diversifier énormément l’attaque.

Les nombreux changements d’entraîneurs au cours des dernières années n’ont jamais vraiment relancé l’équipe.

Avant de congédier Tippett, il faudrait voir ce qu’il peut faire avec une équipe mieux nantie.

Le problème? Le manque de diversité en attaque

Depuis déjà plusieurs saisons, l’attaque des Oilers repose sur deux joueurs, Connor McDavid et Leon Draisaitl.

Les deux joueurs ont terminé aux deux premiers rangs des marqueurs de la LNH au cours des deux dernières saisons et occupent de nouveau les mêmes positions cette saison.

Connor McDavid Photo : Getty Images / Claus Andersen

Ensemble, ils ont marqué 54 buts, soit 49 % des 111 buts inscrits par l’équipe cette saison. Après 33 matchs la saison dernière, McDavid et Draisaitl avaient marqué 37 des 112 buts, soit 33 % des buts de l’équipe.

L’arrivée de joueurs comme Zach Hyman, Warren Foegele, Derek Ryan, Colton Sceviour et Brendan Perlini avait pour but de diversifier l’attaque des Oilers.

Les attaquants autres que les deux joueurs vedettes ont marqué jusqu’à maintenant 52 buts alors qu'ils en avaient inscrit 57 après 33 matchs la saison dernière.

Leon Draisaitl Photo : La Presse canadienne / Michael Dwyer

Si on enlève les buts marqués par les joueurs qui évoluent habituellement avec McDavid et Draisaitl au sein d’un des deux premiers trios, Zach Hyman (11), Jesse Puljujarvi (10), Ryan Nugent-Hopkins (3) et Kailer Yamamoto (7), il ne reste que 21 buts inscrits par 11 attaquants au sein des troisième et quatrième trios.

On peut donc conclure que les autres attaquants des Oilers ne font pas le travail en attaque.

La vraie question pourrait cependant être : ont-ils besoin de faire ce travail?

Les Oilers ont décidé de bâtir leur équipe autour de leurs deux as marqueurs en leur attribuant des contrats annuels de 12,5 M$ (McDavid) et de 8,5 M$ (Draisaitl).

Les deux joueurs comptent pour 25,8 % de la masse salariale de l’équipe et pour 48,2 % de la masse salariale des attaquants de la formation.

Vu de cet angle, le problème de diversité en attaque semble moins important, car la production des autres attaquants est proportionnelle à ce que l’équipe a investi en eux.

Est-ce qu’on peut pousser la note et dire que les récents défis des Oilers sont dus au jeu de McDavid et de Draisaitl?

Lors des 16 premiers matchs de la saison, McDavid a enregistré 30 points et Draisaitl 33. Après ces 16 matchs, la fiche des Oilers était de 12-4-0.

Au cours des 17 dernières parties, leur production a chuté respectivement à 23 et 19 points. Le dossier de l’équipe lors de ces 17 rencontres a été de 6-9-2.

Il est difficile de critiquer des joueurs qui produisent au rythme de plus d’un point par rencontre, mais dans le modèle qu’ont choisi les Oilers on peut au moins se permettre de poser la question.

La solution

Peu importe si on déduit que le problème est le manque de diversité en attaque ou la baisse de production des deux joueurs vedettes, les Oilers ont besoin d’ajouter un peu de profondeur en attaque.

Dylan Strome des Blackhawks de Chicago Photo : Getty Images / Jonathan Daniel

Il y a quelques attaquants qui pourraient répondre aux besoins des Oilers. On peut penser à Dylan Strome des Blackhawks (3 M$ par saison), Jake DeBrusk des Bruins (3,675 M$ par saison) ou Evander Kane des Sharks (5,875 M$ par saison) qui sont sur le marché.

Strome a déjà joué avec McDavid dans les rangs juniors et pourrait relancer sa carrière à Edmonton.

Jake DeBrusk des Bruins Photo : Getty Images / Claus Andersen

DeBrusk a marqué 16, 27 et 19 buts à ses trois premières saisons, mais n’a inscrit que 10 buts au cours des 68 derniers matchs.

Kane a inscrit au moins 20 buts au cours des six dernières saisons, mais ses problèmes hors glace font en sorte que peu d’équipes sont intéressées à ses services.

Que ce soit par le biais d’une transaction ou par le congédiement de son entraîneur, la balle est dans le camp du directeur général Ken Holland.

Ken Holland Photo : Radio-Canada

Il doit absolument provoquer une étincelle, car son bateau s’en va à la dérive. La situation est loin d’être irrémédiable, mais il doit faire quelque chose avant qu’il ne soit trop tard.