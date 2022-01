L’ancien candidat à la mairie de Calgary, Kevin J. Johnston arrêté aux États-Unis

Selon les informations de la police de Calgary, l’homme visé par un mandat d’arrêt en Ontario et à Calgary aurait tenté de traverser la frontière entre la Saskatchewan et le Montana à pied.

Il est détenu à Plentywood dans cet État pendant que le Service de police de Calgary tente de le rapatrier au Canada.

Un mandat d’arrêt a été délivré mardi par un juge ontarien contre Kevin J. Johnston, car il ne s’est pas présenté comme prévu mardi pour débuter sa peine de prison. Celle-ci lui a été imposée pour avoir continué ses discours de haine contre un restaurateur, malgré une injonction l’en empêchant.

Le personnage controversé devait comparaître au palais de justice situé au 361 avenue de l’Université, à Toronto, mardi à 10 h. À ce moment, il était prévu que Kevin J. Johnston commence sa peine de 18 mois de prison pour avoir enfreint une ordonnance de la Cour l’obligeant de cesser de diffamer Mohamad Fakih.

Le juge Fred Myers a prononcé sa sentence en octobre. Il a alors précisé qu’un mandat pour l’arrestation [de Kevin J. Johnston] sera délivré s’il ne se rendait pas lui-même [aux autorités] au moment et à l’endroit stipulé.

Plusieurs controverses

Kevin J. Johnston devait commencer sa peine de prison après avoir complété une incarcération de 40 jours à Calgary. Une peine à purger de façon intermittente les week-ends. Mais le mois dernier, il ne s’est pas présenté pour purger les derniers de ses 40 jours.

En 2019, il a été condamné à verser 2,5 millions de dollars à Mohamad Fakih, propriétaire de la chaîne de restaurants Paramount Fine Foods, qu’il avait traité de terroriste et de tueur de bébés.

En mai et en juin, Kevin J. Johnston a passé l'équivalent de sept semaines en prison pour avoir harcelé et menacé un inspecteur de Services de santé Alberta et pour s’en être pris au personnel d’un magasin qui lui demandait de porter un masque dans un centre commercial de Calgary.

Kevin J. Johnston doit également comparaître en Colombie-Britannique pour répondre à une accusation de voies de fait.

