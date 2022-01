Retour à l’école virtuelle mercredi au Centre de services scolaire de l’Or-et-des-Bois

Tant au primaire qu’au secondaire, les enseignants reprendront contact avec leurs classes pour de l’enseignement à distance.

La rentrée en virtuel aura lieu le lundi 10 janvier dans tous les autres centres de services scolaires de la région. Selon le plan actuel du gouvernement du Québec, le retour dans les locaux des écoles aura lieu le 17 janvier.

Au CSSOB, la direction assure que tout sera mis en place pour que les élèves puissent poursuivre leur année scolaire, malgré la pandémie.

Des parents sont inquiets quant au retour en classe de leur enfant à la suite de la montée des cas de COVID-19. (archives) Photo : Radio-Canada

Ces trois jours en virtuel étaient prévus depuis le congé de Noël, mais les annonces du premier ministre le 30 décembre nous amènent à prolonger ça d’une semaine, précise le directeur général Jean-François Pressé. Pour nos élèves du secondaire, on a la chance qu’ils ont presque tous leur portable. Ça va faciliter grandement les choses, mais c’est sûr que ça va prendre de l’adaptation de la part de nos enseignants et de nos élèves.

Au primaire, de petits travaux avaient été prévus par les enseignants pour le retour en janvier. À compter de lundi prochain, une forme d’enseignement à distance sera mise en place.

Ce seront les seuils minimaux du ministère, soit une heure par jour en communication avec l’enseignant, en plus de travail et de temps pour communiquer sur une base individuelle, ajoute M. Pressé. On va valider cette semaine la situation de tous nos élèves et vérifier leur accès à du matériel technologique. S’ils ont besoin d’équipement ou d’accès à Internet, on va en fournir. C’est une bonne logistique à organiser en un court laps de temps, mais nos gens ont les bons réflexes pour assurer des services de qualité.

Avec une hausse importante des cas de COVID dans la Vallée-de-l’Or, le CSSOB s’attend aussi à ce que plusieurs enseignants doivent s’absenter au cours des prochains jours.

On a peu de données à ce niveau-là, mais on anticipe de l’absentéisme, souligne le directeur général. Notre situation au niveau de la main-d’oeuvre était déjà problématique avant la flambée des cas. On a des plans de contingence en place et on va essayer de faire face à toute éventualité, mais on sait que dans la pratique, ça ne sera pas simple.

Le directeur général du CSSOB se dit aussi prêt à tous les scénarios si cette 5e vague de la pandémie se poursuit encore quelques semaines.