Dépistage : la coopérative d’habitation la Diligence lance un cri du cœur

Claudette Bourgault explique qu’une personne résidant dans la coopérative a reçu un résultat positif après avoir passé un test de dépistage dans le cadre de soins de santé qui n'étaient pas liés au virus.

Mme Bourgault craint maintenant que la COVID-19 se propage au sein de la Diligence, qui héberge 47 personnes dont l’âge moyen se situe entre 83 et 84 ans.

Cette personne a été en contact avec plusieurs autres personnes. [...] Probablement que beaucoup d’autres personnes sont infectées. J’aimerais avoir du secours de quelqu’un qui nous dise quoi faire, passer des tests et tout ça. Il y a les tests rapides, mais on ne peut pas en avoir , déplore-t-elle.

La diligence accueille 47 personnes, dont plusieurs sont vulnérables. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

Les résidents sont maintenant confinés dans leur appartement. Le conseil d’administration de la coopérative a effectué de nombreux appels mardi pour tenter d’obtenir de l’aide, sans réponse, selon Mme Bourgault.

Ils nous font des attentes d’une heure [au téléphone], et après, ça raccroche. Je ne sais pas où aller , souligne-t-elle.

« Je suis au bout du rouleau. » — Une citation de Claudette Bourgault, présidente du conseil d’administration de la coopérative d’habitation la Diligence

Elle indique que même si tous les résidents ont reçu leurs trois doses de vaccin contre la COVID-19, beaucoup d’entre eux restent très vulnérables .

Au début [en 2020], on a tout fait, on n’a pas eu de cas. On avait eu de l’aide comme ça ne se peut pas. Maintenant, les portes sont toutes fermées à la grandeur , ajoute-t-elle.

Mardi, le gouvernement du Québec a resserré les mesures visant à limiter la propagation de la COVID-19 dans les centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD), les ressources intermédiaires et les résidences privées pour aînés.

Avec les informations de Marie-Hélène Rousseau