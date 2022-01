Fermeture de l’urgence de Saint-André-Avellin : « C’est déplorable », disent les résidents

Je sais qu’ils ont un manque de personnel et je trouve ça déplorable , indique Ginette Dicaire, une Avellinoise qui est également une ancienne employée du CHSLD de Saint-André-Avellin.

Ginette Dicaire, une résidente de Saint-André-Avellin. Photo : Radio-Canada

Il faut se mettre dans la peau des employés aussi, on ne peut pas fonctionner sans personnel , ajoute-t-elle, en disant ne pas être certaine que ça va rouvrir le 28 janvier .

De son côté, Benoît Huberdeau, un résident de Ripon qui fréquente la municipalité de Saint-André-Avellin pour les services essentiels, dont l’urgence, se dit déçu .

Benoît Huberdeau, un résident de Ripon en Outaouais. Photo : Radio-Canada

Il espère que la fermeture des services d’urgence va encourager les non-vaccinés à aller se faire vacciner : Le passeport vaccinal, moi je le mettrais dans les épiceries et partout .

Déception pour les communautés avoisinantes

C’est un peu surprenant, car c’est un service essentiel , déplore pour sa part la mairesse de Montebello, Nicole Laflamme.

La petite municipalité de l’Outaouais est située à une dizaine de kilomètres des urgences de Saint-André-Avellin.

La communauté est vieillissante, ajoute la mairesse, ce qui veut dire que les services d’urgence sont sollicités régulièrement.

Nicole Laflamme, mairesse de Montebello. Photo : Radio-Canada

Aller à Hawkesbury, c’est 20 minutes en voiture et puis environ 25 minutes pour aller à Buckingham , précise Mme Laflamme, en faisant référence aux hôpitaux les plus proches.

La seule chose qu’on peut faire, dit-elle, c’est de ne pas se mettre dans des situations compromettantes et prendre soin de notre santé.

Une fermeture fait de façon sécuritaire, plaide le CISSS

On s’est assuré que la fermeture soit la plus sécuritaire possible , assure Carl Lavoie, directeur adjoint à la direction des soins infirmiers pour le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais.

Il explique que le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS a procédé à une évaluation des volumes préalablement à la fermeture et que des plages de rendez-vous ont été ajoutées au groupe de médecine de famille GMF de Saint-André-Avellin en ce sens.

L'urgence de Saint-André-Avellin. Photo : Radio-Canada

Il y a environ 20 à 25 visites par jour à l’urgence de Saint-André-Avellin et nous avons ajouté 20 plages supplémentaires au groupe de médecine de famille GMF , précise-t-il.

Deux des six infirmières de l’urgence de Saint-André-Avellin ont été retirées en raison de la COVID-19, rapporte le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de l’Outaouais. Trois d'entre elles ont été relocalisées à l’hôpital de Buckingham et une infirmière est toujours en poste à Saint-André-Avellin afin d’assurer une vigie , explique Carl Lavoie.

Carl Lavoie, directeur adjoint à la direction des soins infirmiers pour le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais Photo : Radio-Canada

En ce qui concerne la date de réouverture du 28 janvier, M. Lavoie indique que c’est en lien avec la période d’isolation à laquelle sont soumis les employés qui ont eu un résultat positif à la COVID-19. Pour le moment, le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de l’Outaouais évalue qu’une réouverture à cette date serait possible, mais s’il y a de nouvelles personnes retirées, la date sera peut-être réévaluée , conclut Carl Lavoie.

Avec les informations de Catherine Morasse