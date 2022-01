Pourquoi le dosage du vaccin Moderna a-t-il été diminué?

Nassima Way

Nassima Way

Nassima Way

Nassima Way (accéder à la page de l'auteur)

La dose de rappel du vaccin de Moderna a été réduite de moitié contrairement à celle de Pfizer en raison, en autres, du risque de myocardite et de péricardite .

Santé Canada recommande que les personnes âgées de 30 à 69 ans reçoivent une dose de rappel du vaccin Spikevax de Moderna de 0,25 ml pour 50 microgrammes d’ARNm au lieu de la dose complète de 0,5 ml pour 100 microgrammes d’ARNm.

Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) a publié, le 3 décembre, que pour la dose de rappel des personnes âgées de 18 à 29 ans, il est préférable d'utiliser la dose de rappel Cominarty de Pfizer-BioNTech plutôt que la demi-dose de rappel Moderna.

Cette demi-dose contient plus d’ARNm, qu’une dose complète du vaccin Pfizer-BioNTech qui en contient 30 microgrammes.

Le professeur de biochimie et de biologie moléculaire à l'École de médecine Cumming de l'Université de Calgary Antoine Dufour ajoute que même si la dose de rappel est diminuée, la réponse immunitaire au vaccin Moderna est forte. La logique derrière ça, c'est que si on donne un peu moins peut être qu’il y a moins de chance d’avoir des effets secondaires prononcés .

Il rappelle toutefois que le risque de risque de myocardite ou de péricardite avec ce vaccin est très rare. Sur l’ensemble des doses du vaccin Moderna administrées, 0,002 % de cas de myocardite ou de péricardite ont été signalés , indique Santé Canada.