Ces balados à écouter dès maintenant

À plat ventre : la culture des diètes avec Loounie

Peut-être avez-vous pris de nouvelles résolutions pour votre santé en 2022? Afin de ne pas tomber dans les pièges des régimes et autres diètes farfelues, la créatrice culinaire Loounie nous partage ses réflexions personnelles en compagnie d’experts de la santé et de personnalités ayant vécu une relation malsaine avec la nourriture.

L’objectif : renouer avec son corps pour retrouver le plaisir de cuisiner et de bien manger!

Le balado comporte 5 épisodes d’une trentaine de minutes. Il est disponible sur la plateforme Ohdio.

Entre nous : l'histoire du Trait-Carré

Le village du Trait-Carré, situé en plein cœur de Charlesbourg, a été déclaré site patrimonial en 1965. Afin de mettre en lumière l’histoire de ce lieu unique, l’équipe du Moulin des Jésuites a recueilli les témoignages des résidents et des résidentes sur trois générations, de 1940 à aujourd’hui.

Certains sont les descendants des familles pionnières du Québec. Des professionnels ont également été invités dans le balado pour ajouter leur point de vue scientifique.

Cette première saison du balado est un petit bijou pour les fervents d’histoire, mais aussi ceux qui veulent en apprendre davantage sur le patrimoine québécois et la mémoire des lieux du Trait-Carré.

Le premier épisode de 42 minutes est disponible depuis le 20 décembre. Les autres épisodes sortiront dans les prochaines semaines.

Disponible dans la section podcast sur le site Internet du Moulin des Jésuites  (Nouvelle fenêtre) ainsi que sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, BaladoQuébec.

168 heures

Si vous aimez le plein air et les sensations fortes, vous serez servi! L’animateur Samuel Ostiguy discute avec de grands aventuriers afin de comprendre de ce qui les inspire et ce que leurs exploits physiques ont pu leur apporter sur le plan humain.

Les témoignages recueillis mettent de l’avant les exploits des invités, mais aussi les moments plus difficiles traversés lors des différentes expéditions. L’ego est alors mis de côté.

La saison 1 de 168 heures compte 10 épisodes de 38 à 50 minutes.

Marguerite : la traversée

La première esclave autochtone à avoir lutté juridiquement pour obtenir sa liberté s’appelle Marguerite Duplessis. L’artiste multidisciplinaire anichinabée Émilie Monnet s’est penchée sur cette femme d’exception qui s’est battue pour ses droits à une époque où l’esclavage en Nouvelle-France était bien présent. Émilie Monnet discute entre autres avec des experts dans 4 épisodes d’environ 25 minutes et raconte l’histoire de cette première activiste autochtone.

Marguerite : la traversée est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.

Les pires moments de l’histoire

L’humoriste Charles Beauchesne avait envie de raconter l’histoire du monde autrement. Et pas n’importe comment! Dans cette 4e saison du balado Les pires moments de l’histoire, l’humoriste a choisi des moments peu glorieux de l’histoire et nous les raconte avec humour et un brin de sarcasme. Drôles et éducatifs, plusieurs sujets sont abordés : les Jeux olympiques de Berlin en 1936, les asiles victoriens, les 300 Spartiates, les croisades et l’Australie.

Les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes en ligne.