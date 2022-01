Un bon temps des Fêtes pour les centres de ski de l’Abitibi-Témiscamingue

L’engouement semble un peu moins prononcé que l’an dernier aux Fêtes, mais l’achalandage se maintient avec une vente accrue des passes de saison dans les deux centres de la région. Ceux-ci sont encore ouverts tous les jours cette semaine avant de retrouver leur horaire régulier.

C’est difficile à dire parce que c’est ma première année comme directrice, mais je sais que l’an passé, on avait eu un bon temps des Fêtes parce que les températures étaient douces. Cette année, la première semaine était plus tranquille, la semaine passée fut une bonne semaine et là, il y a des gens qui ont recommencé à travailler, alors je pense qu’on va avoir une semaine semi-tranquille. Il annonce quand même doux et de la neige aussi, alors on va avoir de belles conditions, mais je ne peux pas prédire si les gens seront au rendez-vous , souligne Christine Martineau, directrice générale du Mont-Vidéo.

Les installations du Mont-Vidéo de Barraute (archives) Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Déjà 15 des 20 pistes du centre de ski situé à Barraute sont ouvertes, de même que les deux parcs à neige et le tapis magique de l’école des neiges. Christine Martineau a bon espoir d’ouvrir les pistes restantes dans les prochains jours. La neige est terminée, il reste juste à les préparer pour qu’on puisse les ouvrir , fait-elle valoir.

Même son de cloche au Mont Kanasuta

Le directeur général du Mont Kanasuta à Rouyn-Noranda, Alain Vanier, fait un constat similaire au niveau de l’achalandage du temps des Fêtes.

C’est occupé, mais c’est moins occupé que l’an passé. Je ne sais pas pourquoi, on dirait que c’est le facteur "arrivée de l’hiver". C'est sûr que ça sent l’hiver à Rouyn-Noranda, mais les motoneiges, c’est limite, le ski de fond, ce n’est pas encore tout ouvert [toutes les pistes sont ouvertes aux clubs de ski de fond d'Évain et de Granada, NDLR]. Il manque de la neige cette année et ça paraît un peu, estime-t-il, soulignant que le centre a tout de même vendu près du double de ses passes saisonnières comparativement à l’an dernier.

Une dameuse travaille les pistes au mont Kanasuta (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Au Mont Kanasuta, on a ouvert une dixième piste ce matin et on prévoit ouvrir les deux dernières sous peu. Il ne restera plus que quelques pistes en sous-bois à préparer. Quant à la glissade des tubes, qui attire une autre clientèle, elle devrait être accessible d’ici une semaine. Enfin, le ski de soirée débutera ce samedi avec le nouvel éclairage LED récemment installé. L’éclairage est beaucoup plus uniforme. On a hâte de voir la réaction des gens , affirme M. Vanier.

On s’adapte aux mesures

Quant aux mesures sanitaires imposées dans le contexte de la pandémie, elles ne sont pas trop contraignantes pour les adeptes, à condition qu’ils aient reçu leurs deux doses de vaccin.

Ça prend le passeport vaccinal pour prendre la remontée mécanique. Dans le chalet, il n’est plus obligatoire puisque les gens y entrent et y sortent. C’est devenu un refuge pour se réchauffer cinq ou six minutes à la fois. Sinon, dehors, on a de la place en masse, il n’y a pas de restrictions. On recommande aux gens de garder le masque et de respecter une distanciation, mais ce n’est pas obligatoire. S’habiller et manger dans l’auto, ça fait partie de la routine du skieur encore cette année. Mais un coup en ski, c’est sourire garanti! , assure Alain Vanier.

On suit l’évolution des mesures sanitaires de jour en jour. On s’adapte. Dehors, les mesures n'ont pas changé pour l'instant. Nous sommes encore à pleine capacité pour la remontée. Le passeport est demandé pour la remontée parce que justement on reste à pleine capacité. Le T-Bar est aussi fonctionnel, mais on l’utilise juste quand il y a une grande ligne d’attente au remonte-pente , souligne Christine Martineau.

Les deux centres sont ouverts tous les jours jusqu’à dimanche. Ils retrouveront ensuite leur horaire régulier.