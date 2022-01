Connor McDavid arrêté par la COVID-19

Celui qui occupe le premier rang des marqueurs de la LNH a raté l’entraînement de l’équipe cet après-midi et l’entraîneur-chef Dave Tippett a confirmé après coup la raison de l’absence de son joueur étoile.

L’attaquant de 24 ans avait reçu un test positif en octobre 2020.

Le joueur de centre Derek Ryan doit aussi se soumettre au protocole de la LNH.

C’est une autre tuile qui s'abat sur la tête des Oilers, qui doivent déjà se passer des services de Ryan Nugent-Hopkins, Mike Smith et Kris Russell (blessés) ainsi que de Zack Kassian (COVID-19)

Les Oilers connaissent des moments difficiles, l'équipe n'a remporté que deux de ses douze derniers matchs (2-8-2).

La formation d'Edmonton n'a que deux parties à l'horaire au cours des 13 prochains jours. L'équipe terminera son séjour à l'étranger en visitant les Maple Leafs mercredi, puis recevra les Sénateurs le 10 janvier.

Les matchs prévus à Edmonton les 8 janvier (Islanders), 12 janvier (Wild) et 14 janvier (Golden Knights) ainsi qu'un match prévu à Winnipeg le 16 janvier ont tous été annulés et seront rejoués plus tard.