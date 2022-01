La situation des unités de soins intensifs « ressemble à la première vague »

Au Québec, plus de 1500 personnes sont actuellement hospitalisées et le nombre d'hospitalisations est en forte hausse. Selon le Dr François Marquis, chef du service des soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal, si la situation dans les unités de soins intensifs « ressemble étonnamment à la première vague », le variant Omicron remplit rapidement les lits aux étages.

En entrevue sur les ondes d'ICI Première, le Dr Marquis explique, qu'en ce moment, c'est surtout le nombre élevé de patients hospitalisés hors des soins intensifs qui met une énorme pression sur le système de santé. J'ai perdu le compte du nombre de personnes sur les étages , dit-il.

Par contre, la situation aux soins intensifs de son hôpital n’est pas encore aussi pire , affirme le Dr Marquis. Il précise qu'une grande proportion des patients aux unités de soins intensifs sont ceux qui souffrent du variant Delta. C'est comme la fin de Delta , indique le Dr Marquis.

Il ajoute que les personnes admises aux soins intensifs ont davantage de comorbidités et sont généralement plus âgées.

En contrepartie, la majorité des patients hospitalisés (mais pas aux soins intensifs) sont ceux qui ont contracté le variant Omicron. La plupart sont des jeunes, précise le Dr Marquis. Pour l'instant, les études préliminaires indiquent que le variant Omicron cause généralement des symptômes moins sévères, rappelle-t-il.

Le Dr Marquis a également remarqué une nouvelle tendance parmi les personnes hospitalisées en raison de la COVID-19.

Avant tu te présentais à l'hôpital parce que tu as la COVID-19. Et là on a une bonne proportion des gens qui sont des gens venaient pour autres choses; chirurgies électives, hospitalisation, ou une maladie qui n'a aucun rapport avec la COVID-19 ..

« On fait un dépistage systématique (…), et surprise, la personne a la COVID-19. Ce qu'on ne voyait pas dans les autres vagues. » — Une citation de Dr François Marquis, Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Si certaines peuvent croire qu'il s'agit d'une bonne nouvelle ou signe que la pandémie s'estompe, le Dr Marquis craint une augmentation des éclosions nosocomiales (infections contractées au cours d’une hospitalisation). Les personnes infectées risquent de le donner à un autre patient vulnérable qui n'est pas infecté.

Traitement différent

Le Dr Marquis souligne par ailleurs une nette amélioration dans le traitement de la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

On ne traite pas de la même manière , explique le Dr Marquis, qui souligne que beaucoup de traitements ont été modifiés depuis la première vague.

Par exemple, on met les gens sur des respirateurs beaucoup plus tardivement. On s'est rendu compte que les gens toléraient le manque d'oxygène mieux qu'est ce qu'on aurait pu croire.

Il ajoute que désormais les patients reçoivent davantage d'anticoagulants - pour réduire les risques de caillots de sang - et que les médecins ont accès à davantage de traitements.