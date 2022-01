Washington l’emporte face au Canada dans le premier conflit en vertu de l’ACEUM

Le panel de trois membres – un diplomate uruguayen anciennement ambassadeur au Canada, un avocat canadien vivant aux États-Unis et un avocat américain nommé par le Canada – a conclu que le Canada a violé sa promesse de permettre davantage d’importations de produits laitiers en imposant des règles injustement complexes.

Les États-Unis affirment maintenant que le Canada dispose de quelques semaines pour se conformer à ce jugement, sans quoi des pénalités commerciales pourraient être imposées.

Le jugement a été rendu alors que le Canada et les États-Unis sont engagés dans une série de différends commerciaux qui risquent de nuire à la relation entre les deux pays.

Nous l'avons remporté – tel que nous l’anticipions , a déclaré un haut fonctionnaire du bureau de la représentante du commerce américain (USTR) lors d’un point de presse mardi.

Maintenant, l’objectif est de travailler avec le Canada […] le but ultime est de ne pas mettre en place de tarifs en représailles.

Le rapport a été remis aux pays dans une version confidentielle le 20 décembre. Une version publique de 53 pages  (Nouvelle fenêtre) a été diffusée mardi.

Le gouvernement canadien s’est néanmoins réjoui d’une victoire partielle  (Nouvelle fenêtre) : le panel soutient le système de gestion de l’offre du secteur laitier.

Le contexte

Les produits laitiers étaient parmi les points les plus litigieux des négociations pour le nouvel ACEUM, qui n’ont abouti qu’à la toute fin du processus.

Le gouvernement canadien, sous pression des producteurs provenant majoritairement du centre du pays, cherchait à empêcher une hausse des importations.

Ils avançaient que le système étroitement contrôlé permet l’existence de communautés agricoles stables, qui n’ont pas à faire face aux importantes fluctuations de prix qui frappent parfois les fermes américaines.

Pour les États-Unis, exporter plus de produits laitiers était une priorité. Leurs alliés affirmaient que le contrôle étroit du Canada nuisait injustement à la compétition et à l’innovation, et pouvait mener à des prix plus élevés pour les consommateurs.

En fin de compte, les États-Unis remportent une petite ouverture dans le marché canadien.

Une série de mesures du chapitre 3 du nouvel accord permet aux États-Unis des exportations supplémentaires à hauteur de plus de 3 % du marché laitier canadien.

La vice-première ministre canadienne Chrystia Freeland, le sous-secrétaire du Mexique pour l'Amérique du Nord, Jesús Seade (centre), et le représentant américain du Commerce Robert Lighthizer posent fièrement à la suite de la signature de l'ACEUM. Photo : Radio-Canada

Mais au moment de mettre en œuvre l’accord, le Canada a laissé aux transformateurs nationaux le soin d’octroyer les permis d’importation, connus sous le nom de contingents tarifaires.

Cela a déplu à l’industrie et au gouvernement américains : les administrations Trump et Biden ont été impliquées dans le différend avec le Canada.

Ils avançaient qu’en donnant aux producteurs canadiens le contrôle sur plus de 80 % des quotas d’importation, on créait un obstacle injustifié aux ventes transfrontalières.

Par exemple, un producteur américain préférerait parler directement avec ses clients au Canada, comme une épicerie, à propos des droits d’importation, plutôt qu’à ses compétiteurs, a expliqué un fonctionnaire du Représentant du commerce des États-Unis USTR .

Il dit que ces acheteurs au Canada et leurs clients ont un incitatif à permettre des importations fluides, contrairement aux producteurs.

Le panel de l’Accord Canada États-Unis Mexique ACEUM s’est rangé du côté des États-Unis en jugeant que le Canada violait l’article 3.A.2.11(b) de l’accord, qui dit que les contingents tarifaires ne devraient pas être confiés à des groupes de producteurs.

La suite

Les États-Unis disent que le Canada a 45 jours depuis la réception du rapport, donc jusqu’au 3 février, pour s’y conformer.

Ensuite, les États-Unis disent qu’ils auraient le droit d’imposer une pénalité, peut-être même des tarifs douaniers.

L’ampleur de la pénalité devrait être équivalente aux dommages causés aux producteurs laitiers américains.

Ce serait aux États-Unis d’en déterminer le montant, et le Canada pourrait ensuite les contester.

Nous espérons bien sûr ne pas aller dans cette direction , a déclaré un fonctionnaire américain mardi. Évidemment, nous voulons leur parler. Et trouver une solution positive au différend.

Les Américains présents au point de presse ont insisté sur la relation autrement positive avec le Canada.

Le jugement est cependant rendu à un moment tendu de la relation. Le Canada a lui-même menacé de suspendre des parties de l’Accord Canada États-Unis Mexique ACEUM chères aux États-Unis.

Ottawa est furieux à propos des dispositions de type Buy American liées aux véhicules électriques prévues dans un vaste projet de loi et a promis des représailles si elles y demeurent.

Cet autre différend est actuellement en suspens alors qu’un sénateur américain, Joe Manchin, s’oppose au projet de loi.

Le gouvernement canadien indique dans une déclaration prendre acte de la décision, et prendre au sérieux ses obligations en vertu du nouvel accord. Il ajoute qu’il va travailler avec l’industrie laitière pour les prochaines étapes.

Avec les informations d'Alexander Panetta de CBC