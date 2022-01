L’UQAM repousse la rentrée en présence au 24 janvier

Ainsi, l'Université du Québec à Montréal (UQAM) a annoncé sur son site web mardi que la rentrée en présence sera repoussée au lundi 24 janvier. C'est donc dire que les cours des deux premières semaines de la session seront offerts à en ligne, le trimestre d’hiver commençant le 10 janvier dans la grande majorité des programmes.

Toujours à Montréal, l'Université Concordia offrira elle aussi ses deux premières semaines de cours à distance, soit du jeudi 6 janvier au mercredi 19 janvier inclusivement. Il est prévu que l'enseignement en présence recommence le jeudi 20 janvier.

De même, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) a opté elle aussi pour une rentrée en présence tardive. Tout comme l'UQAM, l'UQAT privilégiera l'enseignement en ligne jusqu'au 23 janvier inclusivement.

Déjà, le 30 décembre, le premier ministre François Legault avait annoncé en conférence de presse que la rentrée en présence dans tous les établissements d'enseignement primaire, secondaire et postsecondaire ne serait pas permise avant le lundi 17 janvier.

Il semble toutefois que certaines universités préfèrent jouer de prudence et retarder encore plus le retour des étudiants et du personnel dans les salles de classe en raison de la situation pandémique.

D'autres établissements d'enseignement supérieur pourraient d'ailleurs imiter l'UQAM, l'Université Concordia et l'UQAT. C'est le cas de l'Université Laval, à Québec, qui a fait savoir mardi qu'il lui apparaissait vraisemblable que l’activation du plan de repli doive s’étendre jusqu’au 30 janvier .

L'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), par exemple, prévient elle aussi sur son site web que la direction diffusera de nouvelles directives cette semaine .

Mais il n'y a pas qu'au Québec que la rentrée en présence fait débat. Dans plusieurs autres provinces, des universités ont décidé de prolonger l'enseignement à distance pour protéger leurs communautés. C'est le cas en Ontario, en Colombie-Britannique, en Alberta et en Saskatchewan.