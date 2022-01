Forte hausse de la valeur des propriétés en Colombie-Britannique

Preuve de l’emballement du marché immobilier en Colombie-Britannique : en 2021, la valeur des propriétés résidentielles de la province a connu une hausse importante dans plusieurs régions, selon la dernière évaluation de l’organisme provincial d'évaluation des prix immobiliers, BC Assessment. De plus, la frénésie immobilière ne touche pas uniquement les grands centres comme Victoria ou Vancouver.

Selon les dernières données de BC Assessment, les propriétés dans certaines petites collectivités ont gagné plus de 40 % de valeur en un an. C’est le cas à Hope (+45 %), à Sicamous (+42 %) dans l’Okanagan ou encore à Port Alberni (+47 %) et à Tofino (+42 %) sur l'île de Vancouver.

Le prix des maisons unifamiliales a aussi bondi de plus de 30 % dans plusieurs villes du Grand Vancouver, comme Surrey, Coquitlam, Delta, et Langley.

À Langley, par exemple, la valeur d’une maison unifamiliale est passée de 838 000 $ à 1 162 000 $.

Langley, en Colombie-Britannique, est une ville située dans le Grand Vancouver. Elle compte environ 27 000 habitants. Photo : Radio-Canada / Doug Kerr

À Port Alberni, sur l'île de Vancouver, le prix d’une propriété individuelle a grimpé de 320 000 $ à 470 000 $ en un an.

Évolution de la valeur d’une maison unifamiliale : +42 % : Tofino

+39 % : Osoyoos

+35 % : Squamish

+34 % : Kelowna

+32 % : Revelstoke

+29 % : Whistler

+27 % : Kamloops

+24 % : Victoria

+20 % : Prince George

+16 % : Vancouver

Forte demande en contexte de pandémie

Selon BC Assessment, la demande en logement s’est accrue pendant la pandémie, entraînant ainsi une augmentation de la valeur des propriétés.

Bryan Murao, évaluateur adjoint à BC Assessment, explique que la hausse a été moindre par exemple pour les condos à Vancouver, avec une augmentation à un chiffre (+7 %), en comparaison avec les maisons de banlieue dans la vallée du Fraser qui ont beaucoup gagné en valeur.

Sur l'île de Vancouver également, la demande pour des logements dans des zones plus rurales a fait grimper le prix des résidences dans des petites villes.

À l'échelle de la province, seules deux villes étudiées par BC Assessment semblent faire exception à cette hausse des prix.

Les résidences individuelles de Taylor, dans le nord de la Colombie-Britannique, ont perdu 4 % de valeur en un an. À Kitimat, les maisons valent le même prix qu’il y a un an, soit environ 329 000 $.

Selon les données de BC Assessment, la valeur totale de l’immobilier dans la province a augmenté de 22 % en un an.

L’organisme analyse le marché immobilier pour déterminer le montant des impôts fonciers que devront débourser les contribuables. La liste est basée sur la valeur de la propriété en date du 1er juillet 2021.