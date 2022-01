Que nous réserve la nouvelle année du côté de nos assiettes? Le contexte pandémique a-t-il une influence sur nos habitudes d’achat ou de consommation? Comment nous alimenter de manière plus consciencieuse et responsable? Conseiller en nutrition à Gatineau, Gabriel Lafontaine-Chicha fait le tour de 5 tendances alimentaires à surveiller en 2022.

Un panier d’épicerie plus cher

Face à la hausse du prix des aliments qui pourrait atteindre 7 % en 2022, nos habitudes d’achats et de consommation pourraient changer. Au rayon des produits dont les prix vont augmenter, Gabriel Lafontaine-Chicha cite les viandes, les viandes transformées et les produits laitiers, incluant lait, fromages et yogourt, avec des augmentations de 5 et 12 % selon la classe des aliments. Avec la pandémie, on note une augmentation absolument fulgurante des appels pour avoir de l’aide alimentaire d’urgence , relève par ailleurs le nutritionniste.

Que l’on opte pour maintenir son mode de consommation, sacrifier certains produits ou leur trouver des substituts moins dispendieux, plusieurs alternatives s’offrent aux consommateurs. Pour les viandes, Gabriel Lafontaine-Chicha rappelle qu’il est possible d’être en bonne santé sans consommer de produit animalier, à travers toutes les phases de la vie humaine. On peut alors les remplacer par des légumineuses sèches, des lentilles et du soja, intéressant au niveau de sa quantité en protéine .

Les légumineuses sont souvent présentées comme une bonne alternative à la viande. Photo : Freepik / rostovtsevayu

Déjà notable depuis quelques années, la popularité des régimes végétarien, vegan, flexitarien ne devrait donc pas s'essouffler, avec à la fois une baisse de la consommation de viande, particulièrement des viandes rouges perçues comme moins bonnes pour la santé, et une popularisation de régimes à base de plantes et de végétaux.

Le nutritionniste propose par ailleurs de remplacer les jus par de l’eau, meilleure pour la santé et plus économe , de choisir des fruits et légumes congelés ou en conserve lorsque des produits frais ne sont pas disponibles ou abordables, ou encore de remplacer le lait par des laits végétaux. Gabriel Lafontaine-Chicha recommande toutefois de remplacer les produits sacrifiés par des options adéquates. Par exemple, si on préfère se verser un verre de lait d’amande plutôt que de lait de vache, deux types de lait ayant des propriétés nutritionnelles différentes, il faudra veiller à compenser avec une source de protéine, comme un fromage, du yogourt ou un pudding de chia.

L’achat local de plus en plus privilégié

L’attrait pour les produits locaux devrait se renforcer en 2022 et au-delà , entrevoit Gabriel Lafontaine-Chicha. Avec la pandémie, différents lobbys et gouvernements soulignent l'importance d’avoir des réseaux d’approvisionnement en nourriture locaux et pérennes , explique le nutritionniste. Les consommateurs sont dès lors plus enclins à choisir des produits de qualité, durables, respectueux de l’environnement, voire biologiques et écoresponsables, même si cela implique de payer un peu plus cher.

Des kiosques de ventes de produits fermiers et végétaux au marché By. Photo : Radio-Canada / Rémi Authier

On assiste ainsi à une augmentation des relations entre producteurs, fermiers et consommateurs, avec un intérêt croissant pour les paniers fermiers, paniers végétaux, produits de la mer, viandes et produits laitiers produits localement. Dans cette dynamique, les consommateurs sont aussi plus attentifs au contexte dans lequel ces aliments ont été élaborés, soutenant ainsi par leur achat une façon de produire et une histoire à laquelle ils s’identifient.

La santé comme argument de vente des produits transformés

L’appétence pour les produits dits santé n’est pas nouvelle, mais elle s’adapte à l'air du temps. Dans les années 1990, le discours santé encourageait les produits faibles en gras. Depuis les années 2010, ce sont les régimes pauvres en hydrates de carbone, en glucides, et sans sucre ajouté, raffiné ou artificiel qui gagnent en popularité. Désormais, l’argumentaire marketing met de l’avant des ingrédients bons pour la santé, aux propriétés anti-inflammatoires, anti-oxydantes, ou faible en gras saturés, cholestérol ou sodium.

Un rayon présentant des produits dits santé dans une épicerie. Photo : iStock / AJ_Watt

Craquelins, biscuits, desserts et barres de collation : des produits ultra transformés vont ainsi jouer la carte de la santé pour convaincre les consommateurs de les intégrer à leur régime alimentaire. Sur les rayonnages de nos épiceries, on devrait ainsi voir de plus en plus de craquelins à la betterave, bonne pour le système cardiovasculaire; au curcuma, connu pour ses vertus anti-inflammatoire; ou encore des biscuits avec des canneberges ou des bleuets, loués pour leurs propriétés anti-oxydantes. Attention toutefois à aller au-delà de la promesse de santé mise de l’avant sur l’emballage, préconise le nutritionniste. Pour prendre une décision éclairée, il faut veiller à considérer le produit dans son ensemble et non pas simplement l’aliment santé qui le compose.

Un regain d’intérêt pour des habitudes de vie qui favorisent notre bien-être

Les régimes type soupe aux choux, extrêmement bas en calories, et autres approches culpabilisantes et dangereuses pour notre santé sont de plus en plus décriés. On laisse ça en 2021, s’il vous plaît. On est en 2022, on essaie de partir du bon pied , encourage Gabriel Lafontaine-Chicha.

Ce dernier recommande que tout régime s’accompagne d’un encadrement professionnel par le biais de la consultation d’un nutritionniste accrédité ou d’ouvrages spécialisés.

Plutôt que de focaliser notre attention sur la perte de poids, les nouvelles approches tendent à mettre l’accent sur notre bien-être en perfectionnant nos habitudes de vie. Tout un défi, dans un contexte pandémique où notre réalité est sans cesse chamboulée. Pour donner le change, le nutritionniste recommande de s’assigner à une routine, de réinstaurer un cadre avec des horaires réguliers pour se réveiller, se préparer au travail ou prendre sa pause-dîner loin de son écran d’ordinateur.

Des personnes en train de pratiquer une activité de relaxation. Photo : iStock / Rawpixel Ltd

Autre stratégie : identifier une habitude-pilier, comme un exercice physique qu’on trouve particulièrement plaisant ou une pratique de méditation, et de construire autour d’elle d’autres habitudes saines. Gabriel Lafontaine-Chicha nous invite également à ne pas négliger la quantité et la qualité de notre sommeil, qui peut avoir un impact sur notre appétit et nos préférences alimentaires. Idem avec le stress, qui peut par ailleurs avoir un impact sur la réaction métabolique et la manière dont notre corps va digérer les aliments que l’on consomme.

Un changement du rapport à l’alcool

Stimulée par l’anxiété et le stress, la tendance à la hausse de la consommation d’alcool au début de la pandémie s’était rapidement essoufflée en 2020. Depuis, il y a un retour de balancier et notre routine s’est un peu plus adaptée à ce monde sans structure , note M. Lafontaine-Chicha, soulignant une plus grande sensibilité des consommateurs au fait que l’alcool peut avoir un impact sur notre santé et notre bien-être.

Les bières sans alcool sont de plus en plus présentes sur les étagères des commerces. Photo : Radio-Canada