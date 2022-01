Les animaux souffrent du froid extrême en Colombie-Britannique

Selon des experts, beaucoup d'animaux ont du mal à trouver de la nourriture en raison de la vague de froid et de températures qui sont inférieures à 0 °C.

Ces conditions hivernales extrêmes exposent les animaux à des gelures, de la déshydratation et des blessures. [Les oiseaux peuvent se coincer] à des mangeoires ou d’autres objets métalliques gelés , précise la Wildlife Rescue Association dans un communiqué.

« Sans soins et nourriture, les températures glaciales peuvent causer une famine et la mort de nombreux animaux. » — Une citation de Wildlife Rescue Association

À écouter : Un hiver difficile pour les colibris d'Anna ; Jacques Sirois, ornithologue et représentant du Refuge d'oiseaux du havre de Victoria en entrevue à Phare-Ouest.

L’organisme raconte que 53 colibris de la région de Vancouver leur ont été confiés pour des soins en décembre dernier alors que ce nombre n’était que de quatre en décembre 2020.

La responsable des soins externes de la Wildlife Rescue Association, Jackie McQuillan, exhorte la population à appeler l'organisme si elle voit un animal en détresse.

Le ministère des Forêts demande par contre aux gens de ne pas déranger la faune et souligne que la plupart des espèces s'adaptent et peuvent survivre à de courtes périodes de froid extrême.

Ces lumières de Noël évitent que le nectar des colibris gèle, lorsque les températures baissent. Photo : Facebook/Rocky Point Bird Observatory

Vague de froid dans le nord

Environnement Canada a lancé mardi plusieurs avertissements de grand froid pour les régions de Prince George, Fort Nelson, et la région de Rivière de la Paix, dans le nord de la Colombie-Britannique.

Ces secteurs font l'objet d'une masse d'air très froid accompagnée de vents légers à modérés et des températures qui pourraient atteindre -45 °C , et ce jusqu'à mercredi matin.

S'il est normal que certains oiseaux ne survivent pas à l’hiver, des problèmes à long terme pourraient survenir lors de longues périodes de gel, croit Ann Nightingale, bénévole et membre du conseil d’administration de l’organisme Rocky Mountain Bird Observatory, basé à Victoria.

Plus il y a de vague de froid extrême, plus ces périodes sont rapprochées et plus grand sera l’impact sur la faune , affirme Mme Nightingale.

« En ce moment, certaines espèces d’oiseaux survivent à peine dans notre climat et [elles] pourraient ne pas survivre si cela continue. » — Une citation de Ann Nightingale, conseil d’administration, Rocky Mountain Bird Observatory

Ce ne sont pas seulement les vagues de froid qui ont un impact dévastateur pour beaucoup d’animaux, ajoute la bénévole, mais également tous les événements météorologiques extrêmes.

Les vagues de chaleur, les importantes inondations et les incendies de forêt perturbent l’écosystème de la province et la source de nourriture de beaucoup d'espèces , précise-t-elle.

Comment aider les oiseaux?

Du papier d'aluminium et une lampe sont utilisés ici pour réchauffer cette mangeoire. Photo : reddit/u:mysticwriting

Alors que les événements météorologiques extrêmes et imprévisibles se poursuivent, des spécialistes de la faune ont commencé à encourager les gens à aider les oiseaux à survivre.

Ils suggèrent par exemple de s’assurer que les mangeoires ne gèlent pas pendant l’hiver et que de l’eau fraîche soit toujours disponible pour les oiseaux qui dépendent des mangeoires pour survivre.