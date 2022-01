Résolu propose des primes pour attirer des employés dans ses usines du Nord-Ouest

Produits forestiers Résolu lance deux programmes afin d'attirer et de retenir du nouveau personnel pour ses usines de Senneterre, Lebel-sur-Quévillon et Maniwaki.

Un nouvel employé dans ces usines pourra bénéficier d’une prime de 2000 $, versée au cours des 12 premiers mois après son embauche.

L’entreprise prévoit aussi divers montants forfaitaires pouvant atteindre 18 000 $ sur trois ans pour les employés qui arrivent de l’extérieur et qui se relocalisent dans une de ces trois municipalités.

Selon Marc Bélanger, directeur de l’usine de Produits forestiers Résolu à Senneterre, le manque de main-d'œuvre a une incidence directe sur les activités de l’entreprise dans le nord-ouest du Québec.

Juste ici, à Senneterre, on a 20 postes à combler si on veut partir notre troisième quart de travail à l’usine de rabotage, souligne-t-il. On recrute déjà à l’international et nous aurons une vingtaine de Philippins qui vont arriver à la fin février. Mais on vise aussi à attirer ici des gens de la région ou d’ailleurs au Québec.

Cette stratégie de Résolu s’ajoute aux incitatifs déjà offerts par ces municipalités afin d’attirer de nouveaux résidents sur leur territoire.