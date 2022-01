COVID-19 : Toronto ferme près de la moitié de ses bibliothèques

Le nombre élevé d'employés malades à cause de la COVID-19 force Toronto à fermer temporairement 44 bibliothèques à partir de lundi.

En revanche, les 52 autres succursales les plus grosses et les plus achalandées resteront ouvertes, grâce à une réaffectation du personnel, indique la Ville.

Ces changements permettront de continuer à offrir un service cohérent et équitable partout dans la ville , peut-on lire dans un communiqué municipal.

Le nombre de personnes autorisées dans les bibliothèques demeurera réduit de moitié, conformément aux directives provinciales de santé publique.

Les succursales qui seront fermées à compter du 10 janvier : Albert Campbell (kiosque), Alderwood, Annette, Armour Heights, Bendale, Black Creek, Burrows Hall, College/Shaw, Davenport, Dawes, Elmbrook Park, Evelyn Gregory, Forest Hill, Fort York, Gerrard/Ashdale, Goldhawk Park, Guildwood, High Park, Highland Creek, Hillcrest, Humber Bay, Humber Summit, Humberwood, Jones, Leaside, Locke, Long Branch, Maryvale, McGregor Park, New Toronto, Oakwood Village, Perth/Dupont, Pleasant View, Port Union, Rexdale, Spadina, St. Clair/Silverthorn, St. James Town, St. Lawrence, Steeles, Taylor Memorial, Todmorden Room, Victoria Village et Woodview Park.

Le maire John Tory promet, en revanche, de maintenir des services essentiels comme la vaccination, la collecte des ordures et le service ambulancier.

Néanmoins, en raison du taux d'absentéisme grandissant chez les employés lié au variant Omicron, qui est particulièrement contagieux, le temps de réponse des ambulanciers pour des cas non urgents pourrait être plus long qu'à l'habitude, par exemple.

La Ville se prépare à faire face à une réduction possible de 50 % à 60 % de son personnel, à cause d'employés malades ou en isolement, indique le maire Tory.

Toronto doit dévoiler un plan de contingence détaillé plus tard cette semaine.