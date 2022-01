COVID-19 : le hockey junior et mineur sur pause en Ontario

La Ligue de hockey junior du Nord de l’Ontario (LHJNO) a annoncé mardi qu’elle repoussait le début de sa saison qui devait commencer cette semaine, en raison de l’annonce de lundi du gouvernement de l’Ontario, qui a mis en place un certain nombre de restrictions liées à la COVID-19 .

À partir de mercredi, toutes les installations intérieures destinées aux sports et aux activités physiques récréatives seront fermées en Ontario, à l’exception de celles où s’entraînent les athlètes qui prendront part aux Jeux olympiques et paralympiques.

Étant donné qu’ il y a beaucoup d’arénas en Ontario qui seront [donc] fermés , explique Jason Kelly, membre du conseil d’administration du Rock de Timmins, la décision de la Ligue de hockey junior du Nord de l'Ontario LHJNO s’imposait.

On comprend pourquoi les décisions du gouvernement ont été faites. On est découragés, mais on est aussi encouragés qu’on va finir la saison d’une manière ou d’une autre , explique-t-il.

« C’est difficile, ça fait trois ans qu’on n’a pas eu la saison qu’on voulait. » — Une citation de Jason Kelly, membre du conseil d’administration du Rock de Timmins

Le Rock de Timmins devait affronter, ce vendredi, les Rapids de Rivière des Français.

Le président de cette dernière équipe, Paul Frustaglio, indique que pour la plupart, tout le monde est très fâché [de voir] que d’autres restrictions sont imposées .

Mais lorsqu’on regarde ce qui se passe, on se rend compte que c’est peut-être une bonne idée pour freiner ce virus , note-t-il.

« La plupart de nos équipes se trouvent dans de petites communautés. Nous ne voulons pas être l’équipe qui provoque une éclosion [de COVID-19] dans la communauté parce que nous n’avons pas été assez vigilants. On est déçu, mais on comprend. On doit suivre les règles du gouvernement [...], faire confiance aux professionnels de la santé. » — Une citation de Paul Frustaglio, président des Rapids de Rivière des Français

La suspension sera toutefois difficile à encaisser pour les joueurs, ajoute M. Frustaglio, qui doivent rester actifs pour préserver leur santé mentale .

L’équipe compte ainsi organiser des séances d’entraînement à la patinoire extérieure de Rivière des Français.

Dans un communiqué, la Ligue de hockey junior du Nord de l'Ontario LHJNO , qui a imposé la vaccination à ses joueurs, indique qu’elle reste entièrement déterminée à compléter sa saison régulière malgré les embûches.

Notre conseil des gouverneurs, notre conseil exécutif et nos 12 clubs membres continuent activement de prévoir un certain nombre de scénarios pour prolonger la saison et reprendre les matchs dès qu’on aura le feu vert et qu’il sera sécuritaire de le faire , affirme le commissaire de la ligue Robert Mazzuca.

Coup dur pour les municipalités

La Municipalité de Rivière des Français, qui ne pourra donc pas louer son aréna pendant les trois prochaines semaines aux Rapids, va perdre beaucoup de revenus , souligne la mairesse Gisèle Pageau.

« Avec nos salles publiques aussi, il y avait des événements qui étaient déjà planifiés, mais maintenant, ils sont tous annulés. Ce sont des revenus qu’on perd encore une fois. On les a perdus tout l’an dernier et on espérait que 2022 allait débuter avec un petit peu plus de bonnes nouvelles, mais les nouvelles ne sont pas meilleures, elles sont pires. » — Une citation de Gisèle Pageau, mairesse de Rivière des Français

Gisèle Pageau est la mairesse de Rivière des Français. Photo : Radio-Canada / Frédéric Projean

Elle estime qu’ il est trop tôt pour déterminer le manque à gagner, mais estime les pertes de revenus de location au cours des trois prochaines semaines à des milliers de dollars .

Le hockey mineur également sur pause

À Hearst, la ligue de hockey mineur doit aussi interrompre ses activités.

Christian Gratton, membre du comité exécutif de la ligue, dit comprendre les restrictions .

Mais il se sent tout de même déçu , surtout que la ligue trouvait qu’elle avait fait beaucoup de sacrifices pour garantir le bon déroulement de la saison.

Beaucoup de choses avaient été mises en place pour qu’on puisse avoir une saison [...], la saison allait bien. On a eu un bon début et jusqu’à Noël, à ce qu’on sait, il n’y avait pas eu de cas qui avaient commencé dans les arénas surtout à Hearst. C’est très décevant qu’on doit arrêter mais par contre, on comprend et on suit les directives de la province , déclare-t-il.

Christian Gratton est membre du comité exécutif du hockey mineur de Hearst. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Il dit être optimiste que la vague [de COVID-19] va passer afin que les activités de la ligue puissent reprendre au Centre récréatif Claude Larose de Hearst après le 26 janvier et se conclure à la fin du mois d’avril comme prévu.

Christian Gratton espère également que la ligue récréative dont il fait partie pourra bientôt être de retour sur la glace et terminer sa saison du bon pied .

La ligue de hockey junior de l'Est de l’Ontario (EOJHL) a également annulé tous ses matches jusqu'à la levée des restrictions.

La ligue de hockey junior de l'Ontario (OJHL) ne s'est pour sa part pas exprimée publiquement sur la question depuis l'annonce des nouvelles restrictions lundi, et n'a pas répondu à nos demandes d'informations en début d'après-midi mercredi.

Avec les informations de Francis Bouchard