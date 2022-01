COVID-19 : le maire d’Ottawa anticipe des prochaines semaines difficiles

Santé publique Ottawa (SPO) rapporte également 446 nouveaux cas d’infection, mardi.

Les cas quotidiens sont toutefois sous-estimés en raison des changements dans la politique de dépistage de la province. Ils pourraient être de 3 à 10 fois plus nombreux, selon la médecin-chef de Santé publique Ottawa SPO , Vera Etches.

Restez dans votre ville , demande Jim Watson

Le maire d’Ottawa a déclaré que les deux à quatre prochaines semaines allaient être « les plus difficiles de cette pandémie », lors d’un point de presse, mardi.

Jim Watson a d'ailleurs demandé aux résidents de limiter à l’essentiel leurs déplacements, mais estime qu’un couvre-feu, comme imposé au Québec, n'est pas nécessaire à ce stade-ci à Ottawa.

Le maire d’Ottawa, Jim Watson (archives) Photo : Radio-Canada / Antoine Trépanier

C’est une décision de la province, mais en ce moment je ne pense pas qu’un couvre-feu soit nécessaire. Ma directive pour toute la population est de rester dans votre ville , a déclaré le maire.

« Ce n’est pas le temps pour faire des déplacements à Gatineau ou vice versa. C’est le temps de rester chez vous pour quelques semaines » — Une citation de Jim Watson, maire d’Ottawa

Près de 46 000 personnes ont été déclarées positives à la COVID-19 depuis le début de la pandémie, il y a bientôt deux ans et le bilan des décès se chiffre à 625.

Les hospitalisations demeurent relativement stables. Selon les plus récentes données de Santé publique Ottawa SPO , 26 personnes déclarées positives à la COVID-19 sont hospitalisées dans un établissement de la capitale fédérale et quatre patients sont traités à l’unité des soins intensifs. C’est deux patients de plus que la veille.

La Dre Etches demeure optimiste que les mesures en place vont ralentir les hospitalisations, qui ont doublé à Ottawa au cours des dernières semaines, souligne-t-elle.

La Dre Vera Etches, médecin-chef de Santé publique Ottawa (SPO) Photo : Radio-Canada

Actuellement, il y a plus de 10 000 personnes à Ottawa avec la COVID-19, [...] et c’est peut-être trois fois ou dix fois plus avec les cas non confirmés. Mais on n’a pas atteint [le seuil critique] de 1 % dans les hôpitaux, on a 26 personnes atteintes de la COVID-19 dans les hôpitaux à Ottawa. [...] Je pense que les mesures vont faire la différence pour les hôpitaux , a-t-elle indiqué, en précisant que la situation demeure toutefois très fragile en raison du nombre de cas croissant.

« C’est sérieux quand il y a des gens qui ont besoin d’oxygène ou d’un lit à l’hôpital et on doit éviter cela. Et les données de la province indiquent que c’est une situation que nous pourrions voir s' il n’y avait pas les mesures qui ont été annoncées. C’est difficile, mais je suis d' accord. » — Une citation de Vera Etches la médecin-chef de Santé publique Ottawa

S’il est difficile d’évaluer le nombre réel de nouveaux cas de COVID-19 en circulation à Ottawa, les analyses des eaux usées démontrent que le variant Omicron représente presque 100 % des cas dans la capitale fédérale.

Légère hausse des hospitalisations dans l’est ontarien

Dans l’est ontarien, la santé publique rapporte une hausse de 269 cas depuis la veille.

Selon le Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO), 12 personnes déclarées positives à la COVID-19 sont actuellement hospitalisées dont trois patients aux soins intensifs. Lundi, la santé publique rapportait neuf hospitalisations.

Depuis le début de la pandémie, 9326 personnes ont été déclarées positives à la COVID-19 sur le territoire et 135 d’entre elles ont succombé à la maladie.

Par ailleurs, l’Hôpital général de Hawkesbury est actuellement aux prises avec une éclosion de COVID-19. Celle-ci s’est déclarée dans l’une de ses unités de soins. L’établissement hospitalier a confirmé la nouvelle par voie de communiqué mardi après-midi. Tous les patients de l’unité médecine-chirurgie sont isolés et ont été soumis à un dépistage du COVID-19. Rappelons que l'hôpital a dû composer avec deux éclosions successives en mars dernier.

L’Hôpital général de Hawkesbury, dans l'est ontarien. Photo : Radio-Canada / Denis Babin

En Ontario, la province fait état de 11 352 nouveaux cas de coronavirus, mardi, en précisant toutefois qu'il s'agit d'une sous-estimation de la réalité, compte tenu de l'accès limité aux tests de dépistage test d'amplification en chaîne par polymérase PCR .

Près de 1000 nouveaux cas confirmés en Outaouais

En Outaouais, la santé publique rapporte mardi 992 nouveaux cas de COVID-19 depuis les dernières 24 heures.

Plus de 25 000 personnes ont été déclarées positives au coronavirus dans la région depuis le début de la crise et 6000 cas positifs à la COVID-19 ont été enregistrés au cours de la dernière semaine uniquement.

En Outaouais aussi le nombre de nouveaux cas de COVID-19 pourrait être sous-évalué en raison de la forte demande de dépistage que tentent de combler les autorités de santé.

Le bilan des décès demeure stable, mardi. La COVID-19 a fait jusqu’à maintenant 224 victimes en Outaouais.

Les autorités comptent près de 7000 cas actifs sur le territoire.

Selon les plus récentes données du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais, 46 patients atteints de la COVID-19 sont hospitalisés, dont trois personnes à l’unité des soins intensifs. La veille les autorités rapportaient 51 hospitalisations.

Une chambre vide de l'Hôpital de Hull. Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

Pour l’ensemble de la province, le Québec rapporte près de 1500 nouveaux cas de COVID-19 et 21 décès attribuables au coronavirus de plus la veille. Par ailleurs, le nombre de nouvelles hospitalisations est à son niveau le plus élevé au Québec depuis le début de la pandémie.