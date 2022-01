Le retour en classe des élèves de l’Île-du-Prince-Édouard est retardé au 17 janvier

Le premier ministre, Dennis King, a souligné en conférence de presse mardi que la province était dans une bonne position lors de l’arrivée du variant Omicron, même si celui-ci est arrivé plus tôt que prévu. Ce n’est pas le premier défi entourant la COVID-19 que nous vivons .

Les autorités sanitaires affirment que la hausse des cas de COVID-19 n’est pas une surprise et que malgré tout, la province ne compte que trois hospitalisations liées au virus, dont une personne aux soins intensifs.

Mardi, l’Île-du-Prince-Édouard signale 198 nouveaux cas de COVID-19 pour un bilan provincial de 1159 cas actifs.

En plus des trois hospitalisations, quatre autres patients sont hospitalisés après avoir contracté le virus à l’hôpital, où ils se trouvaient pour d’autres raisons.

Nous ne savons pas quand nous atteindrons le sommet de cette vague de COVID-19 , lance la médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Heather Morrison, qui soutient que le variant Omicron se propage à un rythme alarmant.

La Dre Morrison précise cependant que les mesures en place peuvent affecter la courbe de cette quatrième vague et ralentir la propagation du virus.

L’école en ligne jusqu’au 17 janvier

Comme le demandait la Fédération des enseignants de l’Île-du-Prince-Édouard lundi, le ministère de l’Éducation annonce que les enfants poursuivront l’apprentissage virtuel jusqu’au 17 janvier. Cette date du retour en classe sera réévaluée la semaine prochaine.

La ministre de l’Éducation, Natalie Jameson, souligne que la fermeture des écoles permettra aux autorités de distribuer des trousses de tests rapides et des masques à trois épaisseurs aux établissements scolaires, en plus de permettre aux parents de surveiller les symptômes de leurs enfants, après la période des Fêtes.

Lorsque les écoles accueilleront les élèves à nouveau, ceux-ci devront obtenir un résultat négatif à deux tests de dépistage rapides, 48 h avant de se présenter à l’école. Les parents auront plus de détails sur la distribution de ces tests par l’entremise de leur établissement scolaire.

Le plan provincial du retour en classe prévoit aussi que les élèves devront passer un test rapide jusqu’à trois fois par semaine, pour les premières semaines.

La province prévoit recevoir plus de 400 000 trousses de dépistage rapide ce mois-ci.

La majorité de ces tests seront distribués aux écoles et aux centres de la petite enfance.

Les autorités sanitaires confirment que l’accès aux tests rapides sera limité dans les prochaines semaines aux centres Access PEI.

Les restrictions sanitaires sont prolongées

En décembre, la province avait annoncé des mesures supplémentaires pour faire face à l’arrivée du variant Omicron à l’île. Les restrictions resteront en vigueur jusqu’au 17 janvier.

Par exemple, les rassemblements privés sont limités à 10 personnes, les activités sportives et récréatives sont suspendues pour les enfants de moins de 12 ans et les restaurants doivent respecter une distance de deux mètres entre les tables et limiter le nombre de clients à 10 par table. Le télétravail est aussi encouragé pour les milieux de travail qui ont cette option.

Concernant la vaccination, les autorités sanitaires annoncent que des rendez-vous supplémentaires seront disponibles cette semaine, pour la dose de rappel et pour le vaccin pédiatrique pour les enfants de 5 à 11 ans.