COVID-19 : 200 000 doses de rappel en deux mois en Outaouais

Les Québécois âgés de 55 ans et plus peuvent maintenant prendre rendez-vous pour leur troisième dose de vaccin contre la COVID-19 sur la plateforme gouvernementale Clic Santé. Pour les autres tranches d’âge adulte, les rendez-vous seront graduellement disponibles jusqu’au 21 janvier.

Prise de rendez-vous pour la troisième dose : Avant le 4 janvier : 60 ans et plus

4 janvier : 55-59 ans

6 janvier : 50-54 ans

10 janvier : 45-49 ans

12 janvier : 40-45 ans

14 janvier : 35-39 ans

17 janvier : 30-35 ans

19 janvier : 25-29 ans

21 janvier : 18-24 ans

Mardi matin, le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de l’Outaouais a rendu disponible 230 000 plages horaires.

Notre intention est d'offrir la capacité à 200 000 personnes de se prévaloir de la dose de rappel dans les deux prochains mois. C'est ambitieux, mais c'est là-dessus que nous travaillons présentement , explique en entrevue aux Matins d'ici la directrice de la campagne de vaccination COVID-19 en Outaouais, Nency Héroux.

La dose de rappel pourra être offerte avec et sans prise de rendez-vous, en fonction de la clinique de vaccination.

La directrice de la campagne de vaccination COVID-19 en Outaouais, Nency Héroux Photo : Radio-Canada

Vais-je recevoir le même vaccin?

L’approvisionnement du Canada en vaccins Pfizer demeurera limité jusqu'en avril 2022. La directrice de la campagne de vaccination souligne toutefois que le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS dispose de doses suffisantes, soit de Pfizer ou de Moderna.

Il est possible que, la journée où vous vous présentiez, que ce soit Moderna pour les doses de rappel et une autre journée ce sera Pfizer, mais il y aura toujours un vaccin disponible pour l'ensemble des citoyens , dit Mme Héroux.

L'idée c'est de recevoir sa dose de rappel le plus tôt possible […] Alors les deux vaccins sont interchangeables dans ce contexte-ci.

Mardi matin, plus de 70 000 personnes en Outaouais avaient reçu leur dose de rappel et près de 42 000 avaient pris rendez-vous.

Pas d'armée en Outaouais

Le déploiement du personnel des Forces armées canadiennes devrait s’amorcer dans les prochains jours à travers le Québec afin de soutenir la campagne de vaccination contre la COVID-19.

Selon la directrice de la campagne de vaccination, aucun soldat ne sera déployé en Outaouais pour l'instant.