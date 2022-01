Ville de Calgary : vague de départs après l’annulation d’une prime de retraite

En 2019, le conseil municipal a voté pour l’annulation d’une prime octroyée aux employés en service depuis plus de 25 ans, équivalente au coût de leurs vacances annuelles.

Par exemple, une personne ayant droit à six semaines de vacances par année pouvait toucher six semaines de salaire en plus au moment de prendre sa retraite.

Cette prime, qui existait depuis les années 1960 ne faisait partie d’aucune entente collective. Elle était considérée comme un anachronisme par le conseil municipal qui estime que l’annuler pourrait faire économiser 4,3 millions de dollars à la Ville.

Les employés de la Ville ont été informés, à l’avance, que la prime serait abolie à partir du 31 décembre 2021.

Record de départs

Selon les données de la Ville, environ 600 employés ont pris leur retraite en 2021, contrairement à environ 350 départs annuels en moyenne ces dernières années.

Nous ne demandons pas aux gens les raisons de leur départ à la retraite , indique le responsable de la gestion des talents pour la Ville de Calgary, Bill Oakes.

Cependant, nous soupçonnons que ces employés étaient admissibles à la retraite, puisqu’ils avaient 55 ans ou plus, et que s’ils planifiaient de prendre leur retraite [en 2021] ou dans un avenir proche, [l'annulation de la prime] était un incitatif suffisant , ajoute-t-il.

Bill Oakes croit d’ailleurs que 600 départs à la retraite en une seule année sont un record pour la Ville.

Il pense cependant que ces départs ne causeront pas de problèmes importants puisque la Municipalité compte plus de 14 000 employés.

Nous avons des choses en place comme des plans de succession et travaillons à la formation de nos employés , dit-il.

Il précise que la prime restera en vigueur pendant un certain temps après le 31 décembre pour les employés syndiqués puisque la fin du bonus pourrait être prise en compte lors du processus de négociation collective avec les syndicats municipaux.

La police également touchée

Le Service de police de Calgary (service de police de Calgary CPS ) a également constaté une hausse de départs à la retraite.

À la fin du mois de novembre 2021, le nombre de départs à la retraite pour 2021 s’élevait à 76, contrairement à 39 pour 2020.

Selon les données du service de police de Calgary CPS , les départs incluent 30 employés civils et 46 policiers.

Le chef adjoint du service de police de Calgary CPS , Raj Gill, dit que lors d'une année normale les départs à la retraite se font davantage en début d'année. Par contre, en 2021, beaucoup de départs ont eu lieu dans les six derniers mois et il y a de grandes chances que l'annulation des primes a joué un rôle dans la décision de ces employés.

Par ailleurs, il pense que ces départs poseront des défis au service de police.

Raj Gill indique que le nombre de recrues a été limité durant la pandémie. Selon lui, cela pourrait prendre jusqu’à un an pour pourvoir les postes nouvellement vacants en plus du processus de recrutement habituel, ce qui mettra plus de pression sur les policiers de première ligne.

Il précise que des mesures internes seront prises pour s’assurer que le nombre de policiers qui patrouillent dans les rues est maintenu.

Nous envisageons de redéployer certaines ressources et ajuster notre fonctionnement afin de fournir aux policiers de première ligne le soutien et les ressources dont ils ont besoin , dit-il.

Selon lui, 112 policiers ont été embauchés en 2021, tout juste sous l’objectif que le service de police de Calgary CPS s’était fixé.

La police de Calgary espère embaucher 135 nouvelles recrues en 2022.

Avec les informations de Scott Dippel