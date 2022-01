Le budget des familles sera encore bousculé par l’inflation en 2022

L’augmentation du prix de l’essence et de l’épicerie préoccupe bon nombre de consommateurs, qui ont du mal à joindre les deux bouts dans un contexte lié à la pandémie de la COVID-19.

Le taux d’inflation qu’a connu le pays - 4,7 % en octobre dernier - risque de peser lourdement sur le portefeuille des familles en 2022. La hausse du coût de la vie se fait toutefois sentir depuis l’été 2021, reconnaît la coordonnatrice de l’Association coopérative d'économie familiale de l'Estrie (ACEF).

L’enjeu sur le plan budgétaire est que, la plupart du temps, les salaires, les prestations, les rentes sont ajustés à l'inflation l'année suivante, quand ils le font. [Toutefois], ce n’est pas tout le monde dont le salaire est ajusté à l’inflation , indique Sylvie Bonin.

« Quand l’inflation est forte, on trouve un manque à gagner pour faire face à la hausse des prix des produits. » — Une citation de Sylvie Bonin, coordonnatrice de l’association coopérative d'économie familiale de l'Estrie

Se nourrir, un exercice difficile

Une famille de quatre personnes devrait trouver 1000 dollars de plus pour se nourrir en 2022 par rapport à l’année dernière. Une personne vivant seule dépense plus encore parce que les petits contenants sont plus chers , souligne Mme Bonin.

Elle indique qu'en 2021, le prix de certains produits alimentaires a augmenté de 6 à 15 %. Mme Bonin dit craindre une hausse de 5 à 7 % pour cette année.

Le prix des aliments va encore augmenter en 2022. Photo : iStock

Certaines familles éprouvent toutefois déjà des difficultés à équilibrer leur budget face à la hausse des prix des aliments, déplore Sylvie Bonin. La viande, les produits laitiers, le pain et les légumes s'achètent dans les étagères des magasins à un coût plus élevé.

« Il faut surveiller les spéciaux, changer les habitudes alimentaires et être attentif au prix aux 100 mg et au 100 ml. » — Une citation de Sylvie Bonin, coordonnatrice de l’association coopérative d'économie familiale de l'Estrie

L’augmentation du coût de certaines factures, une autre préoccupation

Les familles paieront aussi plus pour l’électricité à partir d’avril 2022. Sylvie Bonin conseille aux familles de faire bon usage de l'énergie, puisque la facture d’électricité connaitra une augmentation de 2,6 % cette année - la hausse de tarif la plus élevée depuis 2015.

La coordonnatrice de l'Association coopérative d'économie familiale ACEF - Estrie recommande aussi aux familles de tenir compte de la hausse de 3 % de taxes foncières.

Malgré l’augmentation du coût de certaines factures, les conducteurs se verront économiser 180 dollars sur le permis de conduire. Ils constateront également une légère baisse des frais d’immatriculation.