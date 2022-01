Kanye West travaillerait sur Donda 2, la suite de son dernier album

Le rappeur Ye, mieux connu sous son ancien nom légal, Kanye West, aurait déjà commencé à travailler sur son prochain album, qui ferait suite à Donda, dévoilé l’été dernier après moult reports et péripéties.

Ye a commencé à travailler sur son nouveau chef-d’œuvre, Donda 2 , a affirmé Steven Victor, directeur de l’étiquette de Kanye West, GOOD Music, au média américain Complex.

Si l’album en chantier garde le nom de Donda 2, ce sera la première fois que le rappeur donne une suite officielle à l’une de ses œuvres.

Aucun autre détail n’a été révélé au sujet de cette production. Les échéanciers ont de toute manière peu d’emprise sur Ye, si l’on se fie à Donda, dont la date de sortie a été repoussée à maintes reprises, alors que son créateur passait ses journées à le peaufiner dans l’aréna d’Atlanta où il devait le lancer.

Le rappeur Ye avait tenu une séance d'écoute de son nouvel album devant des milliers de spectateurs et spectatrices dans un aréna d'Atlanta, quelques semaines avant de véritablement le lancer. Photo : getty images for universal music / Paras Griffin

Après des semaines d’attente, l’album a finalement fait son apparition sur des plateformes d’écoute en ligne à la fin du mois d’août 2021.

Donda, un mastodonte de 109 minutes en 27 pièces, a reçu des critiques mitigées. Il a tout de même, sans surprise, atteint rapidement le sommet des classements sur les plateformes d’écoute en continu après sa sortie, et a été certifié or aux États-Unis et au Canada.