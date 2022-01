Les hospitalisations en forte hausse dans Windsor-Essex depuis 5 jours

Le 30 décembre, l'agence sanitaire avait signalé 18 patients atteints de la COVID-19 hospitalisés, mais ce nombre est passé à 38 mardi.

Ces données sont publiées alors que de nombreux membres du personnel hospitalier sont en congé maladie. Depuis lundi, plus de 250 travailleurs de la santé de la région sont en isolement après avoir développé des symptômes, avoir été en contact avec un cas confirmé ou avoir été déclarés positifs à la COVID-19.

Dans un communiqué publié mardi, le bureau de santé confirme par ailleurs 1869 nouveaux cas de COVID-19 au cours de cinq derniers jours répartis ainsi : 352 le 31 décembre, 322 le 1er janvier, 287 le 2 janvier, 578 le 3 janvier et 330 le 4 janvier.

Il y a par ailleurs 2289 cas actifs dans la région, selon l'agence sanitaire.

Toutefois, ces chiffres ne sont pas représentatifs de la situation épidémiologique actuelle, puisque les règles de dépistage du coronavirus ont changé la semaine dernière. Selon la santé publique, le nombre de nouveaux cas enregistrés est inférieur au nombre réel.

Aucun nouveau décès n'a par contre été signalé au cours des derniers jours. Au total, il y a eu 495 décès dans la communauté depuis le début de la pandémie.

Les autorités sanitaires rapportent par ailleurs neuf éclosions dans des écoles ou des garderies, huit dans la communauté, quatre en centres de soins de longue durée ou en maisons de retraite et deux sur des lieux de travail.

Ouverture de nouveaux sites de vaccination

À compter de mercredi, deux nouveaux centres de vaccination vont ouvrir leurs portes dans Windsor-Essex. L'un au centre récréatif Nature Fresh Farms de Leamington, l'autre au centre Dr Y Emara for Healthy Aging and Mobility de l'Hôtel-Dieu Grace.

Les personnes admissibles pourront réserver leur premier, deuxième et troisième vaccins. Les deux sites fonctionnent sur rendez-vous.

Le centre Nature Fresh sera ouvert du mardi au samedi entre 9 h et 15 h 45. La clinique de l'Hôtel Dieu sera accessible les lundis, mercredis et jeudis de 14 h 30 à 18 h 30 et les mardis et les vendredis de 12 h à 16 h.

Avec des informations de CBC