Tests rapides : « pas avant la semaine prochaine », préviennent les pharmaciens

Inutile pour les Québécois de tenter de se procurer des tests rapides en pharmacie avant – au moins – la semaine prochaine. Lueur d'espoir : l'approvisionnement devrait toutefois être « plus facile » à partir de ce moment-là, selon l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires.

Ça ne donne rien de faire le tour de 20 pharmacies. Ça ne sert à rien, il n'en reste plus , confirme le président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, Benoit Morin.

Mardi, les pharmaciens ne prévoyaient pas recevoir de tests antigéniques rapides d'ici la fin de la semaine. La semaine dernière, ils espéraient pourtant en recevoir à partir du 4 janvier.

Je peux vous confirmer que ce ne sera probablement pas cette semaine, mais on a bon espoir qu'au cours de la semaine prochaine, on aura accès à des tests , indique le président.

Selon M. Morin, difficile de savoir à quel moment les millions de tests seront disponibles en pharmacie. Les détails concernant une livraison pourraient être annoncés d'ici la fin de la semaine. Je ne peux pas vous confirmer de journée, mais le plus tôt sera le mieux .

Rappelons que jusqu'ici, les pharmacies ont écoulé 900 000 boîtes de tests antigéniques rapides, pour un total de 4,5 millions de tests.

On s'attend à avoir un accès beaucoup plus facile à partir de la semaine prochaine et les semaines subséquentes , ajoute le pharmacien.

Benoît Morin est le président de l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires. Photo : Radio-Canada

Difficultés

Le gouvernement tente d'acheter des tests sur le marché à un moment où tout le monde essaye d'acheter des tests , explique M. Morin. C'est un peu le même film qu'on a joué pour ce qui est des vaccins. Par contre, on a des échos qu'il y a des ententes qui devraient arriver assez rapidement .

Le 24 décembre, Radio-Canada apprenait qu'une commande de tests rapides pour un montant de 86 millions de dollars venait d'être signée par la province. Avec sa commande, le Québec pourrait ainsi recevoir au moins 12 millions de tests rapides.

Les pharmaciens disent aussi attendre les 38 millions de doses supplémentaires annoncées par le fédéral aux provinces. Là aussi, on n'a pas de détails concernant le nombre de tests envoyés au Québec, prévient Benoit Morin.

Au moment d'écrire ces lignes, le ministère de la Santé du Québec et son pendant fédéral n'avaient pas retourné nos demandes d'information.