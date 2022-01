COVID-19 : 188 cas en 24 heures s’ajoutent au bilan en Abitibi-Témiscamingue

Cela porte le total à 1248 cas actifs officiellement recensés dans la région.

Le CISSS-AT déplore également un nouveau décès lié à la maladie.

Neuf personnes sont présentement hospitalisées dans la région, dont trois aux soins intensifs dans les hôpitaux d’Amos, Val-d’Or et Ville-Marie.

Des statistiques incomplètes

Maintenant que les citoyens qui obtiennent un résultat positif à un test de dépistage rapide sont encouragés à ne pas se présenter en clinique de dépistage pour passer un test PCR, les statistiques officielles n’incluent qu’une partie des cas de COVID-19 actifs dans la région.

La Dre Omobola Sobanjo, médecin-conseil à la santé publique (archives) Photo : Radio-Canada / Mathieu Ouellette

La Dre Omobola Sobanjo, médecin-conseil en santé publique, a abordé la question lors de son passage à l'émission Des matins en or.

On le sait, les chiffres que nous avons sont sous-estimés, avance-t-elle. On le sait parce qu’on a des milieux pour lesquels c’était des tests rapides, mais on ne les ajoute pas nécessairement dans les données qu’on transmet alors oui il y a plus de cas que les statistiques l’indiquent.

« La clé importante, ce n’est pas de savoir le nombre exact de cas actifs dans la communauté ou de savoir si nos voisins sont positifs, ce qui est important, c’est que moi j’évite de le donner. Si je l’ai, je fais de mon mieux pour ne pas le transmettre à personne. » — Une citation de Dre Omobola Sobanjo

Prudence avec les symptômes du rhume

La Dre Sobanjo soutient que le taux de positivité des tests passés en laboratoire invite à la plus grande prudence.

Le taux de positivité des tests effectués dans nos laboratoires est déjà près de 30 %, ça démontre que le virus est très très présent dans notre région. Si quelqu’un a des symptômes qui s’apparentent au rhume, ce n’est pas un petit rhume, c’est clair que c’est la COVID , indique-t-elle.

La Dre Sobanjo invite les citoyens à être attentifs aux symptômes du rhume et à passer un test de dépistage rapide dès les premiers doutes. De nouveaux tests rapides sont attendus dans les pharmacies de la région cette semaine.

Les personnes qui obtiennent un résultat positif à un test rapide de la COVID-19 doivent s'isoler et aviser leurs contacts. (archives) Photo : Radio-Canada / Rob Kruk

Maintenant que nous avons les tests rapides, ça facilite parce que c’est sûr que si quelqu'un a juste un nez qui coule le matin après avoir travaillé dehors, il se peut qu’on ne pense pas à la COVID, mais si on a un test rapide, fort probablement qu'on va au moins faire un test à la maison. Les tests rapides font en sorte que ça va nous aider à mieux trouver et contrôler la situation , affirme-t-elle.

La Dre Sobanjo s’attend à une diminution de nouveaux cas de COVID-19 dans la région au cours des prochains jours puisque les rassemblements privés sont actuellement interdits, sauf pour les personnes seules qui peuvent se joindre à une bulle familiale, par exemple.