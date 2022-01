Première augmentation des frais de camping au Yukon en 20 ans

En augmentant les prix, le gouvernement affirme vouloir collecter une somme couvrant 20 % du coût des services offerts dans les campings du territoire, comparativement aux 10 % actuels.

Dans un communiqué, le ministre de l'Environnement, Nils Clark, affirme que même après cette hausse, les droits de camping au Yukon seront les moins élevés du pays .

La hausse servira à soutenir l’expansion du réseau de parcs, à favoriser sa viabilité financière et à entretenir adéquatement les parcs pour les générations d’aujourd’hui et de demain.

Le permis de camping quotidien passera de 12 à 20 $, ou 18 $ s’il est payé d’avance en ligne. Les permis de camping annuel pour les résidents du Yukon augmenteront à 100 $ en 2022 et 200 $ en 2023, alors qu’ils étaient de 50 $ jusqu’à 2021.

Le directeur de Parcs Yukon, Mike Etches, affirme que les services financés par les permis comprennent l'ouverture des terrains de camping, le nettoyage des toilettes extérieures, la fourniture de bois de chauffage et les programmes d'interprétation, ainsi que la mise à disposition de gardes et d'agents du parc.

Les frais de camping aident également à couvrir la sécurité des visiteurs et le coût du système administratif.

À compter de cette année, les utilisateurs pourront également acheter un permis journalier en ligne, sur le même site Internet qui permet d'acquérir des permis annuels et des permis de pêche.

Nous allons prendre notre système très abordable et le rendre plus accessible et offrir un peu plus de certitude aux personnes qui voudraient aller visiter nos terrains de camping , explique-t-il, ajoutant qu’il faudra voir si le système de réservation fonctionne au Yukon.

Mike Etches affirme aussi que même si cette augmentation ne ravit pas tout le monde, 41 % des personnes qui ont pris part à l’enquête d’engagement l’ont soutenue et environ 13 % étaient incertains. Nous pensons qu’il s’agit d’un soutien assez fort.

Bien que les droits d'entrée augmentent, ils comprennent toujours l'utilisation à la journée, le stationnement, l'accès aux véhicules et l'utilisation de rampes de mise à l'eau.

La saison de camping 2022 s’étendra du 29 avril au 2 octobre. Il n’y aura pas de frais à payer pour camper hors saison sur un site qui n’offre pas de services.

Avec des informations de Sissi de Flaviis