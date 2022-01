Annulation du tournoi Fer-O et déception au hockey mineur de Sept-Îles

La déception est palpable pour les organisateurs, qui espèrent toujours pouvoir reporter le tournoi à une date ultérieure.

Ce qui est le plus décevant c’est pour nos jeunes, ce sont eux qui écopent. C’est sûr que nos bénévoles aussi, les parents étaient tellement contents de retrouver le hockey à la normale et là on revient [à une interdiction des sports intérieurs] . C’est un peu le jour de la marmotte , explique le président de l’Association de hockey mineur de Sept-Îles (AHMSI), Steve Lebel.

Steve Lebel souhaiterait que le tournoi puisse tout de même avoir lieu plus tard cet hiver dans l'éventualité où le contexte sanitaire le permet (archives). Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Les restrictions sur la pratique des sports d’équipe sont un autre coup dur pour l’association régionale, qui avait dû cesser ses activités l’an dernier durant de longues semaines pour les mêmes raisons.

Des pauses forcées qui auraient fait chuter le nombre d'inscriptions au hockey mineur, selon M. Lebel. Si plus de 300 jeunes chaque année étaient inscrits dans la ligue de hockey régionale, ils seraient moins de 275 cette année, selon lui.

Même s’il comprend l’importance de limiter la transmission du virus de la COVID-19, Steve Lebel souhaiterait qu’une formule adaptée au contexte sanitaire puisse permettre aux jeunes de continuer à jouer.

On parle beaucoup de santé mentale, justement. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en mode panique et qui ne sont pas bien avec la situation. J’espère juste que ça ne durera pas plusieurs mois et qu’on puisse revenir à la normale , ajoute-t-il.

La saison de hockey mineur n’est toutefois pas encore annulée pour le moment. Une décision sera prise en fonction du prolongement des mesures gouvernementales en place.