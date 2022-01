Eau potable dans les communautés des Premières Nations : une entente de 8 G$ acceptée

La Cour fédérale du Canada et la Cour du Banc de la Reine du Manitoba ont rendu une décision conjointe le 22 décembre, approuvant le règlement dans le cadre de deux recours collectifs nationaux intentés contre le gouvernement fédéral par des Premières Nations.

La poursuite pouvait être jointe par tout autochtone ayant vécu sur des terres qui ont fait l'objet d'un avis concernant la qualité de l'eau pendant au moins un an, à n'importe quel moment entre le 8 novembre 1995 et aujourd'hui.

En plus de l'indemnisation, les poursuites visaient également à forcer le gouvernement à construire immédiatement, ou à approuver et à financer la construction de systèmes d'eau appropriés pour les plaignants.

L'accord trouvé offrira donc une indemnisation financière aux personnes privées d'eau potable et modernisera la législation canadienne sur l'eau potable des Premières Nations.

Les Premières Nations pourront désormais collaborer avec le Canada de manière plus significative et auront accès à des normes relatives à l'eau qui n'ont jamais existé auparavant dans les communautés , se réjouit Mme Spence.

« Nous avons hâte de voir le jour où toutes les Premières Nations auront accès à une eau saine, maintenant et pour toujours. » — Une citation de Doreen Spence, cheffe de la Nation crie de Tataskweyak

La Nation crie de Tataskweyak, qui fait l'objet d'un avis sur l'eau potable depuis 2017, et 2 communautés ontariennes - la Première Nation de Curve Lake et la Première Nation de Neskantaga - ont mené ces poursuites qui pourraient voir environ 120 communautés des Premières Nations indemnisées, tout comme 142 000 individus habitant dans 258 communautés.

« Ils auront accès à une eau potable sûre que tant de Canadiens tiennent pour acquise. » — Une citation de Michael Rosenberg, avocat principal des trois plaignants

En plus d'un engagement d'au moins 6 milliards de dollars pour soutenir un accès fiable à l'eau potable dans les communautés, l'accord de règlement prévoit une indemnisation de 1,5 milliard de dollars pour les personnes privées d'eau potable, la création d'un fonds de restauration économique et culturelle des Premières Nations de 400 millions de dollars et la création d'un comité consultatif des Premières Nations sur l'eau potable.

Le chef de la Première nation de Curve Lake, Emily Whetung, a toujours fait bouillir l’eau pendant la majeure partie de sa vie.

Je n'avais pas l'impression que c'était réel avant d'avoir la décision en main et de pouvoir dire : regardez. Ça va vraiment être fait! , raconte Mme Whetung.

M. Rosenberg a déclaré que les avis actuels sur l'eau seront levés dès que possible.

Certains devraient être levés dans les semaines et les mois à venir, avec l'espoir que nous comblions les lacunes en matière d'infrastructure afin d'éviter de revenir à une situation comme celle que nous connaissons actuellement et que nous avons connue , explique l’avocat.

Après la fin de la période d’appel le 20 février prochain, le règlement pourra être mis en œuvre.

Avec les informations de Raffy Boudjikanian et Nathan Liewicki