À surveiller sur la scène culturelle en 2022

Malgré les restrictions sanitaires, le milieu culturel de la Mauricie et du Centre-du-Québec prépare de nombreux évènements pour 2022. En voici quelques-uns à surveiller.

Les 25 ans de la Cité de l’Énergie

Pour souligner ses 25 ans d’activité, la Cité de l’Énergie lance deux spectacles pour la saison estivale. La revue musicale country : CRAZY COUNTRY!, sera d’abord présentée en première mondiale à Shawinigan, du mardi au samedi, du 5 au 30 juillet 2022, pour 20 représentations.

Dans un répertoire country américain, canadien et québécois, une trentaine d'artistes fouleront les planches.

Le spectacle Une nuit sous les ponts de Paris, lui, rendra hommage aux légendes de la chanson française, de Sardou à Fugain en passant par Lama et Aznavour.

Sept musiciens, dont la violoniste Marjorie Bourque, se retrouveront sur scène du mardi 2 août au samedi 20 août 2022.

Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières

Les mélomanes auront la chance de voir le spectacle Histoire sans paroles du 24 mai au 4 juin prochain à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières. Les arrangements et l’instrumentalisation symphonique de l'œuvre d'Harmonium seront interprétés par une centaine d’artistes.

Le projet musical a d’ailleurs remporté un Félix dans la catégorie Album de l’année – Réinterprétation.

Reporté maintes et maintes fois, le sixième opus de la Série hommage du Cirque du Soleil : Vive nos divas sera enfin présenté. Ce sont les interprètes féminines québécoises qui y seront à l'honneur du 20 juillet au 20 août 2022.

Après un succès retentissant lors de son passage à l’Amphithéâtre en 2018, la comédie-musicale Notre Dame de Paris est de retour du 12 au 14 septembre. Bruno Pelletier y fera d’ailleurs un retour les 12 et 13 septembre.

Albums à surveiller

Le pianiste et compositeur nicolétain Jean-Michel Blais, fera paraître son album intitulé Aubades le 4 février prochain. Habituellement soliste, il va collaborer pour la première fois avec un ensemble musical. Une tournée est prévue par la suite.

Il s’est écoulé près de 5 ans avant que Valérie Carpentier, originaire de Sainte-Anne-de-la-Pérade, ne parle d’un nouvel album. Elle présentera son troisième album en carrière au printemps 2022.

Expositions à venir

Gijs van Bon présente État éphémère : imperceptible, immatériel, inéluctable, une installation numérique par les commissaires Barbara Krulik et Mildred Duran du 26 février 2022 au 17 avril 2022. Ce sera présenté à l'Espace Pauline-Julien de Trois-Rivières.

Suzie Bergeron et Éliane Ste-Marie ont créé l’exposition Le Cabinet offerte du 10 avril 2022 au 5 juin 2022 au centre d'exposition Raymond-Lasnier de Trois-Rivières. Elles se sont inspirées des cabarets de curiosité pour recréer, à l’aide de papier et de broderies, des animaux, des plantes et des instruments d’autrefois.

L'exposition Tout ce qu'on peut porter de Giorgia Volpe expose une série de collages par couturage faits de matière industrielle récupérée et de vêtements déjà portés. Du 26 février au 26 mars 2022 au centre d'arts Jacques-et-Michel-Auger à Victoriaville.

Toujours à Victoriaville, Reno Salvail présente aussi une expérience immersive créée à partir de l’enregistrement d’un récit raconté par son père quelques semaines avant son décès. Originaire de Plessisville, au Centre-du-Québec, Reno Salvail a un parcours artistique d’une trentaine d’années. Du 20 janvier au 12 février.

Jacques Newashish est membre de la nation atikamekw de Wemotaci. Il démontre tout son savoir-faire des 40 ans dernières années en peintures et en sculptures dans Ni Kaki Tackakwan. Du 13 janvier au 20 février 2022 au centre d'exposition Léo-Ayotte de Shawinigan.