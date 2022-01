Des automobilistes coincés dans la neige et le froid sur une autoroute aux États-Unis

Le département des Transports de la Virginie a confirmé que l'autoroute 95 demeure fermée dans les deux directions entre Ruther Glen, dans le comté de Caroline, et la sortie 152, à Dunfries, dans le comté du Prince William.

L'accident survenu lundi après-midi n'a pas fait de blessés, mais il a causé un embouteillage gigantesque sur la principale artère nord-sud de la côte est des États-Unis. La situation a été aggravée par la neige qui ne cessait de tomber. Au fur et à mesure que les heures passaient, les automobilistes ont multiplié sur les réseaux sociaux des messages de plus en plus urgents demandant de la nourriture, de l'eau et du carburant.

Des centaines d’automobilistes ont été bloqués toute la nuit dans la neige et le froid sur un tronçon d'autoroute. Photo : AP

Une tempête a déversé jusqu'à 30 centimètres de neige sur la région lundi, selon le Service météorologique national des États-Unis; on a rapporté des centaines d'accidents ou de véhicules coincés dans le centre et le nord de la Virginie. À 15 h 30 lundi, la police de l'État de la Virginie rapportait avoir répondu à plus de 2000 appels reliés aux conditions routières difficiles, selon la presse locale.

La tempête a causé des pannes de courant dans le centre de la Virginie, et les caméras de surveillance sur les autoroutes ont cessé de fonctionner, a dit le département des Transports. Près de 300 000 clients étaient toujours privés d'électricité mardi, selon le site poweroutage.us.

Le département des Transports a indiqué sur Twitter, lundi, que des renforts arrivaient d'autres États et que ses équipes étaient à pied d'œuvre 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

Des voyageurs gagnés par la faim

La police avait demandé à la population d'éviter les déplacements inutiles, surtout en fin de journée, quand le mercure a glissé sous le point de congélation.

Un journaliste du réseau NBC, Josh Lederman, a raconté à l'émission Today être coincé à une cinquantaine de kilomètres au sud de Washington D.C. depuis 20 h, lundi.

Je n'ai pas de nourriture ni d'eau. J'ai de l'essence, mais combien de temps est-ce que ça va durer? , a-t-il demandé.

La réponse : toute la nuit.

Des automobilistes qui attendent avec impatience l'arrivée des secouristes. Photo : AP