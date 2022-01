La région fait mauvaise figure. Lundi, en effet, elle était la troisième région à enregistrer le plus grand nombre d’hospitalisations au Québec, derrière Montréal et la Montérégie. La pleine capacité des lits d'hospitalisation aurait été atteinte. Dans la phase 4 de son plan de lutte contre la COVID-19, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec CIUSSS MCQ avait prévu 68 lits pour les patients atteints de la maladie. 71 personnes occupent ces lits à l’heure actuelle et 14 personnes se trouvent aux soins intensifs.

En date du 30 décembre, le CIUSSS a répertorié 34 éclosions dans des milieux de soins de la région, mais plusieurs autres se sont ajoutées à cette liste depuis.

Des centaines de travailleurs sont absents du travail dans la région en raison de la COVID, ce qui accentue la pression sur le personnel et sur les milieux de soins.