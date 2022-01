La conseillère de la Ville de Gatineau Louise Boudrias est atteinte d’un cancer

La conseillère municipale et mairesse suppléante de Gatineau Louise Boudrias se retire de la vie politique pour une durée indéterminée afin de faire face à un cancer.

Elle en a fait l’annonce par voie de communiqué mardi matin avant la tenue d’un conseil municipal spécial à 11 h.

C’est avec beaucoup de regret que je dois prendre une pause de ce travail que j’effectue avec passion et dévouement depuis le jour de ma première élection , a écrit Mme Boudrias, qui vient de se faire confier un troisième mandat.

Âgée de 61 ans, la conseillère municipale du district du Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond souhaite consacrer toutes ses énergies à son rétablissement afin de reprendre ses fonctions rapidement.

Sachez que je continue d’être attachée à notre beau quartier et que je souhaite de tout cœur revenir à votre service le plus rapidement possible , ajoute-t-elle.

Mme Boudrias et sa famille n'accorderont aucune entrevue à ce sujet, car elles souhaitent affronter cette épreuve dans l’intimité.