Un service de navettes électriques pour aller à l’île Saint-Quentin

Le projet-pilote prévu au plan directeur de l'île a pour but d'améliorer l'accessibilité au lieu de plein air. On voulait voir comment on peut faciliter de se rendre à l’île [...] Ça fait qu’on fait un projet-pilote cet hiver pour permettre aux gens de venir aisément à l’île , a expliqué la directrice générale du parc de l’île Saint-Quentin, Josée-Anne Labrousse, au micro de Toujours le matin.

Trois départs et trois retours sont prévus chaque jour entre 13 h et 16 h 15 à partir du centre-ville et de la rue Fusey.

Le projet-pilote se fait en partenariat avec l'entreprise Bel-Horizon et non pas avec la Société de transport de Trois-Rivières (STTR).

Ça s’est ficelé cet automne un peu rapidement. On a fait des démarches avec la STTR et avec Bel-Horizon. Ça a vraiment été une question de facilité pour embarquer. En fait, la STTR, c’est pas simple parce que les autobus sont plus gros pour accéder à l’île. Bel-Horizon avait aussi l’opportunité d’avoir une navette 100 % électrique , a soutenu la directrice.

Ce service gratuit, qui coûtera jusqu'à 3500 $ à la Corporation de l'île Saint-Quentin, sera disponible jusqu’au premier dimanche de la semaine de relâche.

L'accès à l'île Saint-Quentin est gratuit tout l'hiver.