À Nain, au Labrador, toutes les infirmières sauf une sont en isolement

Dans le village inuit de Nain, au Labrador, il ne reste qu’une infirmière qui n’est pas en isolement à cause de la COVID-19.

Nous avons d’autres infirmières, mais elles sont malades , affirme Jenny Oliver, résidente du village isolé situé à 370 km au nord de Happy Valley-Goose Bay.

Il y a beaucoup de personnes en quarantaine, qui se sentent très seules, et je crois que les gens comprennent la gravité de la situation, mais ils reçoivent très peu d'informations. Ça me fait penser à la grippe espagnole et à ses impacts sur notre communauté , ajoute-t-elle.

Le nord du Labrador a déjà été secoué par des maladies respiratoires. En 1918 et 1919, le tiers de la population inuit est morte de la grippe espagnole en seulement cinq mois. De nos jours, la région recense toujours des cas de tuberculose.

Le village de 1100 résidents, qui était jusqu'à récemment épargné par la COVID-19, compte à l'heure actuelle au moins 14 cas présumés de la maladie, c’est-à-dire des cas dépistés à l’aide de tests rapides qui n’ont pas été confirmés par le laboratoire provincial.

La clinique de Nain, une collectivité uniquement accessible par avion pendant l'hiver, n’était pas équipée de tests test d'amplification en chaîne par polymérase PCR quand les premières infections ont été détectées.

Selon la médecin hygiéniste en chef de Terre-Neuve-et-Labrador, Janice Fitzgerald, les résidents de la province attendent jusqu’à 48 heures pour passer un test de dépistage et jusqu’à 72 heures pour obtenir leur résultat. Mais au Labrador, le processus peut s’étaler sur une semaine ou plus.

J’aurais cru que nous serions mieux préparés. [...] C’est déstabilisant de savoir qu’en pleine pandémie, nos besoins essentiels ne sont pas satisfaits , estime Jenny Oliver, en soulignant que si un résident doit être évacué à l’hôpital de Happy Valley-Goose Bay, il doit être accompagné par une infirmière.

Si aujourd’hui ou demain, quelqu’un doit être évacué, il n’y aura plus d’infirmière ici .

Sheshatshiu en confinement

À Sheshatshiu, un village innu situé à 40 km au nord de Happy Valley-Goose-Bay, au moins 14 cas de COVID-19 ont été dépistés. La communauté de 1000 personnes est en confinement depuis les Fêtes.

Andrew Furey, le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador qui est aussi chirurgien, est à Happy Valley-Goose Bay depuis le début de la semaine pour aider à administrer des vaccins. Il se rend à Sheshatshiu, mardi, pour administrer des doses de rappel à la population.

En entrevue lundi, Andrew Furey a indiqué que le gouvernement doit trouver un juste équilibre entre la vaccination, le dépistage et la prestation des services essentiels.

Ce qu’on essaie de faire à travers la province est de réduire le temps nécessaire [pour le dépistage] tout en reconnaissant que nous avons des ressources limitées , affirme-t-il, en notant que toutes les provinces font face aux mêmes défis. On fait de notre mieux.

Une situation sans précédent au Labrador

La ministre responsable des Affaires labradoriennes, Lisa Dempster, dit collaborer avec les gouvernements autochtones de la région pour gérer une situation sans précédent .

Le laboratoire provincial est incapable de traiter le nombre de tests qu’on lui envoie , affirme Lisa Dempster, en rappelant que la santé publique n’effectue presque plus de recherche de contacts et n’est plus capable de fournir des données sur la propagation du virus.

Je reconnais que les gens se sentent isolés et qu’ils ont beaucoup de questions. Mais je veux les rassurer en leur disant qu’ils ne sont pas seuls et qu’on va réussir à s’en sortir , affirme la ministre Demptser.

La Dre Fitzgerald a indiqué lundi qu’il est inévitable que la majorité de la population contracte le virus. Son objectif sera désormais de ralentir la propagation de la COVID-19 et de limiter les impacts sur les hôpitaux. Pour le moment, malgré les 2925 cas actifs recensés dans la province, seulement une personne est hospitalisée.

Au moins 625 travailleurs de la santé sont actuellement en isolement à Terre-Neuve-et-Labrador, dont environ 30 dans la région de Happy Valley-Goose Bay.

Avec les informations de Regan Burden et de Janice Goudie, de CBC