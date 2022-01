Un projet pilote aide les jeunes calgariens à obtenir des soins en santé mentale

Erin Gionet aurait bien aimé qu’une telle ressource existe lorsqu’elle a fait admettre son fils de 15 ans à l'hôpital en novembre 2020.

Ça a été la pire nuit de ma vie. [...] J’ai eu vraiment peur et je me suis dit que si je ne faisais rien, je ne me le pardonnerais jamais , se souvient la mère de famille, qui a craint pour la vie de son garçon.

Obtenir de l’aide n’a cependant pas été facile.

Naviguer à travers le système [de santé mentale] lorsque vous êtes en crise est vraiment difficile parce que vous avez ce besoin immédiat d’aider un membre de votre famille , explique-t-elle.

En même temps, il faut faire beaucoup d'appels, prendre en note une foule d’adresses courriel et de sites Internet. [...] Cela peut être très mélangeant.

Comment s’y retrouver?

Le projet pilote du centre Hull Services a été lancé en juin et est le premier du genre à Calgary. Il doit durer six mois, mais pourrait s’étendre sur deux ans si son succès est avéré.

La psychologue April MacDougall est la première navigatrice à y participer. Son rôle est d’orienter gratuitement les familles vers les ressources en santé mentale et en dépendances disponibles dans la région de Calgary dont elles ont besoin.

C’est un processus qui peut isoler les familles parce que faire des recherches soi-même peut être très difficile si vous ne savez pas comment fonctionne le système , explique-t-elle.

Elle dit que les familles qui la contactent font face à toutes sortes de problèmes tels que le stress, des relations conflictuelles entre les parents et les enfants, l’impact de la pandémie de COVID-19 ou encore la consommation de drogues.

En cinq mois, le programme est déjà venu en aide à plus de 65 familles.

Selon la psychologue, ce service est essentiel, même s’il n'élimine pas les listes d’attente.

Les familles sont heureuses de pouvoir parler de ce qui leur arrive à quelqu’un qui a des connaissances en la matière et connaît la manière dont fonctionne le système , dit-elle.

Un système complexe

Erin Gionet a quant à elle dû mettre ses études universitaires sur pause pour aider son fils et trouver les ressources nécessaires pour l’aider.

Naviguer à travers le système de santé mentale est très compliqué et complexe. Je crois que c’est pour cela que beaucoup d’enfants se retrouvent à l’urgence , affirme un médecin d’urgence pédiatrique à l'Hôpital pour enfants de l'Alberta, Stephen Freedman.

Selon Services de santé Alberta (Services de santé Alberta AHS ), les visites de jeunes à l’urgence de l'Hôpital pour enfants de l'Alberta pour des raisons de santé mentale ont augmenté de 40 % depuis 2018.

Les cas d'automutilation, qui sont comptabilisés à part, ont quant à eux plus que doublé.

Un projet attendu depuis longtemps

Selon Hull Services, le projet était en discussion depuis des années à Calgary, mais n’a pas été mis en place plus tôt en raison du manque de financement.

Le projet pilote bénéficie d’un budget de 80 000 $, dont plus de 56 000 $ viennent du programme d’aide en santé mentale Change Can’t Wait, mis sur pied par la Ville.

Le reste du financement provient d’autres sources de revenus de l’organisme Hull Services.

Plus d’un an après le séjour de son fils à l’hôpital, Erin Gionet a repris ses études et a décidé de dédier son mémoire de maîtrise à la question du soutien aux familles devant naviguer à travers le système de santé mentale.

La santé de son fils s’est également beaucoup améliorée.

Il gère son trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité avec de la médication et d’autres types de traitements et il va beaucoup mieux. Il est en douzième année et il réussit très bien , dit-elle.

Avec les informations de Lucie Edwardson