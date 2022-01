Une croissance démographique en Atlantique marquée par la migration interprovinciale

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Dans les provinces en Atlantique, où le nombre de décès surpasse généralement celui des naissances, l’augmentation démographique est attribuable à l’immigration et à la migration interprovinciale.

Et, contrairement aux années antérieures, notamment au Nouveau-Brunswick, le moteur de la croissance cette année, ç'a été principalement la migration interprovinciale, donc l’accueil de nouveaux Canadiens de l’extérieur de la province, mais de l’intérieur de Canada , explique l’économiste et spécialiste des relations publiques Richard Saillant.

Terre-Neuve-et-Labrador a rapporté un solde migratoire interprovincial positif au cours du troisième trimestre 2021, avec 1856 personnes qui y ont déménagé contre 1614 qui l’ont quittée. Durant la même période en 2020, ce solde était négatif parce que le nombre de personnes qui avaient quitté la province était supérieur au nombre de personnes qui y ont emménagé.

Un scénario semblable est également observé à l’Île-du-Prince-Édouard. Quant à la Nouvelle-Écosse, la migration interprovinciale a fait un bond de 47 % en un an.

Une bonne nouvelle pour l’économie locale

Au Nouveau-Brunswick, mais également en Nouvelle-Écosse, ces nouveaux résidents semblent principalement arriver de l’Ontario. Les gens vendent leur propriété, viennent se retrouver dans des endroits où les prix des propriétés sont moins élevés , affirme l’économiste.

En revanche, il s’agit en grande partie d’une population âgée de 55 ans et plus, et non du noyau dur de la population active , qui comprend les gens âgés de 25 à 54 ans, précise Richard Saillant.

Il est d’avis que ces nouveaux arrivants, même s’ils sont à l’âge de la retraite ou de la préretraite, contribuent à l’économie provinciale. Des gens qui sont capables de vendre leur propriété à un million de dollars vont payer des taxes, dépenser localement. C’est une bonne nouvelle! s’exclame-t-il.

Leur arrivée stimulera d’ailleurs les transferts fédéraux, ajoute-t-il. Pour chaque individu qu’on reçoit au Nouveau-Brunswick, le gouvernement reçoit 4000 $ par année du gouvernement fédéral.

Répondre à la demande de logements

Dans la région métropolitaine d’Halifax, cette tendance à la hausse n’est somme toute pas nouvelle. L'agent immobilier Jules Chamberlain la constate depuis 2018. C’est comme si le monde avait enfin réalisé, ou commencé à réaliser, que Halifax, et la Nouvelle-Écosse, c’était un endroit spécial , souligne-t-il.

Or, déjà à cette époque, les offres sur le marché immobilier étaient de plus en plus limitées. La problématique n’a fait que s’amplifier avec l'arrivée de la pandémie, la province étant dorénavant perçue comme une destination sécuritaire, avance Jules Chamberlain. Ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas de place pour le monde, c’est juste que c’est un défi , nuance-t-il.

Les prix des logements, même s’ils restent inférieurs à ceux de l’Ontario ou de la Colombie-Britannique, ont augmenté dans les dernières années. Cette hausse devrait se poursuivre en 2022, estime l’agent immobilier.

Le plus gros enjeu pour les années à venir, conclut-il, sera tout de même la question de l’inventaire , qui est insuffisant face à la demande actuelle du logement.

Avec les informations d'Héloïse Rodriguez-Qizilbash et de La Matinale, d'ICI Acadie