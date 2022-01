Une Ontarienne va à l’hôpital pour des maux de dos, elle meurt le lendemain

Le réseau hospitalier Santé de Niagara et le coroner enquêtent, à la suite de la mort d'une jeune femme de 24 ans qui s'était présentée à l'hôpital pour des douleurs au dos.

Heather Winterstein s'est rendue à l'urgence de l'Hôpital général de St. Catharines le 9 décembre pour des maux de dos aigus. Ses proches racontent qu'elle était tombée dans les escaliers plus tôt durant la semaine.

Or, elle a été renvoyée à la maison avec des comprimés de Tylenol.

Le lendemain matin, elle a demandé à son père d'appeler les ambulanciers pour qu'ils l'amènent à l'hôpital tellement la douleur était insupportable. Elle s'est par la suite effondrée dans la salle d'attente du centre hospitalier.

Ses proches indiquent que le bureau local de santé publique leur a indiqué qu'elle était morte d'une infection sanguine au streptocoque du groupe A.

Toutefois, la famille se demande si elle a reçu les soins appropriés et si elle a été traitée différemment à l'hôpital à cause de ses origines autochtones et le fait qu'elle était toxicomane.

Ils sont censés être des experts , lance sa mère Francine Shimizu au sujet du personnel de l'hôpital.

L'infirmière de profession dit que l'une des premières choses que le médecin traitant lui a mentionnées après la mort de sa fille était les marques d'utilisation de drogues intraveineuses sur ses bras, ce qui l'a fâchée. On essayait de l'aider à vaincre sa dépendance , dit-elle. Sa fille tentait de compléter son diplôme d'études secondaires.

Le père de la victime, Mark Winterstein, se pose des questions lui aussi. Dès que quelqu'un franchit la porte de l'hôpital, il faut tenir pour acquis que cette personne n'est pas là pour rien , lance-t-il.

Investigations en cours

Ni Santé de Niagara ni le coroner n'ont été en mesure de confirmer la cause du décès à CBC News.

La PDG de Santé de Niagara, Lynn Guerriero, se dit profondément troublée par les préoccupations de la famille au sujet des circonstances entourant la mort de la jeune femme. Elle indique qu'une enquête interne est en cours pour comprendre pleinement l'expérience de la patiente et assure que la famille sera invitée à faire partie du processus.

Mme Guerriero affirme qu'elle a parlé à la famille et qu'elle discutera aussi du cas avec des leaders de la communauté autochtone. Je vais aussi suggérer que cet examen indépendant soit élargi pour inclure les préoccupations et les inquiétudes des patients autochtones en général , ajoute-t-elle.

Par ailleurs, Santé de Niagara dit collaborer pleinement avec l'enquête ouverte par le bureau du coroner.

Wendy Sturgeon, directrice générale du regroupement de femmes autochtones Niagara Chapter of Native Women, est sous le choc. Elle attend les conclusions de l'enquête. La communauté autochtone a déployé beaucoup de temps et d'énergie pour travailler avec les fournisseurs de soins , dit-elle, soulignant que Santé de Niagara a collaboré avec la communauté au cours des dernières années.

Pour sa part, Jill Shimizu, une tante de la victime, n'en revient toujours pas. Heather a une infection au streptocoque et elle meurt à l'hôpital, ça n'a pas de sens, dit-elle. C'est injuste pour ma soeur et le père [de Heather]. J'ai le coeur brisé pour eux.

Avec des renseignements fournis par CBC News