Une nanobrasserie axée sur la rencontre bientôt inaugurée dans le secteur de Brompton

L’entreprise à but non lucratif sera située à l'intersection de la rue Laval et de la route 143 dans un édifice qui abritait une forge au début du siècle dernier. C’est un projet d'économie sociale qui permettra à ce projet de voir le jour.

Nous voulions offrir un lieu de rencontre pour sauvegarder le bâtiment , explique Michaël Jacques, qui précise que la production sera de moins de la moitié de celle d’une microbrasserie, soit 27 000 litres par an.

On s'est imposé les conditions pour conserver les murs et le plafond d’origine. Les rénovations ont causé certains retards en raison de la pandémie. Seulement la salle de brassage a pris 16 semaines avant d’arriver , signale M. Jacques.

Le commerce pourra accueillir 56 personnes à l'intérieur, et cinquantaine de plus sur la terrasse lors de la belle saison. Une collaboration a été établie avec l’Université Bishop’s pour élaborer les bières.