Confusion entourant le changement de la vaccination pour enfants à Ottawa

Des parents qui souhaitent obtenir des vaccins pour leurs enfants se disent frustrés par le manque de cohérence entre le système de réservation de l'Ontario et les nouvelles règles concernant les personnes admissibles aux vaccins.

Les enfants qui ont eu cinq ans en 2021 ont pu recevoir leur première dose avant leur anniversaire. En 2022, les enfants devront plutôt attendre leur cinquième anniversaire avant de recevoir leur première dose.

La même règle est désormais en place pour les jeunes de 17 ans qui souhaitent prendre rendez-vous pour leur dose de rappel. Ils doivent d'abord avoir 18 ans.

Cette politique n'a toutefois pas empêché certaines familles de prendre rendez-vous pour leurs enfants dans le système de réservation de vaccins de l'Ontario dès le samedi 1er janvier.

Or, des parents comme Jeff Outram ont été refoulés à la clinique de vaccination communautaire malgré un rendez-vous pour leur enfant.

Jeff Outram dit que sa famille a été refoulée après être arrivée à un rendez-vous pour vacciner son fils de quatre ans, qui aura cinq ans en mars. Photo : Radio-Canada

Il y a beaucoup de confusion autour de cela , lance M. Outram, dont le fils Henry aura cinq ans en mars.

Ma femme est infirmière en soins intensifs et nous sommes exposés quotidiennement, nous essayons donc de prendre toutes les précautions. Et vous pouvez imaginer que la frustration vient juste du fait d'essayer de protéger nos plus petits.

Karla Randell a également été refoulée alors qu'elle tentait d'obtenir une dose de rappel pour sa fille qui aura 18 ans plus tard ce mois-ci.

C'est frustrant… on dirait qu'il y a tellement de désinformation qui circule , explique la mère d’Ottawa.

Certains parents ont signalé des voyages réussis dans une clinique de vaccination au cours des premiers jours de janvier. Carl Flintoff dit que sa fille a pu recevoir une dose de vaccin au Nepean Sportsplex.

Quand je suis arrivé, je m'attendais à ce qu'ils me refusent, mais ils ont vérifié sa carte de santé et nous ont fait passer. J'étais très heureux et soulagé qu’elle reçoive son vaccin , dit-il.

La médecin-hygiéniste d'Ottawa, la Dre Vera Etches, a souligné lundi que la province s'efforce de corriger son système de réservation afin de faire respecter la politique afin que seuls les enfants de cinq ans puissent recevoir leur première dose.